ФТС хочет получать данные о деятельности участников ВЭД у налоговой службы

Федеральная таможенная служба (ФТС) планирует получать недостающие данные об участниках внешнеэкономической деятельности (ВЭД) из баз налоговой службы (ФНС). Этот вопрос сейчас «прорабатывается», сообщил «Ведомостям» представитель ФТС, отказавшись уточнить детали. Такой информационный обмен может стать альтернативой таможенному мониторингу – эксперименту, в котором компании – участники ВЭД предоставляют ФТС доступ к системам учета товаров, получая взамен индивидуальный мораторий на проведение проверок, а также возможность добровольно устранить нарушения, выявленные таможенниками. При этом механизм не стал востребованным у бизнеса – за два года к нему присоединились только две компании. Проведенные ФТС опросы бизнеса показали, что основной причиной невысокой востребованности эксперимента является необходимость доработки информационной системы учета товаров, которая требует «временных и финансовых затрат», сообщил представитель ведомства.