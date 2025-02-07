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ФТС хочет получать данные о деятельности участников ВЭД у налоговой службы

В прошлом году в результате совместных контрольных мероприятий было взыскано 12 млрд рублей
Дарья Мосолкина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) планирует получать недостающие данные об участниках внешнеэкономической деятельности (ВЭД) из баз налоговой службы (ФНС). Этот вопрос сейчас «прорабатывается», сообщил «Ведомостям» представитель ФТС, отказавшись уточнить детали. Такой информационный обмен может стать альтернативой таможенному мониторингу – эксперименту, в котором компании – участники ВЭД предоставляют ФТС доступ к системам учета товаров, получая взамен индивидуальный мораторий на проведение проверок, а также возможность добровольно устранить нарушения, выявленные таможенниками. При этом механизм не стал востребованным у бизнеса – за два года к нему присоединились только две компании. Проведенные ФТС опросы бизнеса показали, что основной причиной невысокой востребованности эксперимента является необходимость доработки информационной системы учета товаров, которая требует «временных и финансовых затрат», сообщил представитель ведомства.

В июне прошлого года правительство пересмотрело условия эксперимента по таможенному мониторингу: он был продлен до ноября 2025 г., круг его потенциальных пользователей расширился за счет участников ВЭД низкой категории риска, а под мораторий попали не только выездные, но и камеральные проверки. Но это не привело к увеличению числа участников. К аналогичному эксперименту в налоговой сфере присоединилось уже 568 компаний, следует из данных на сайте ФНС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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