Нормативные акты по креативным индустриям примут в этом году

Ближайшая точка плана-графика – принятие постановления правительства «О порядке формирования и ведения единого реестра субъектов креативных индустрий» (срок – 21 апреля). Появление реестра – одно из ключевых нововведений, которые предполагает закон. В нем будут фигурировать субъекты креативных индустрий (физлица, юрлица или ИП), которые в конечном счете могут претендовать на поддержку государства: от информационной до финансовой. Базой федерального реестра должна стать существующая система АИС СОНКО, а «формироваться он будет на основе данных региональных реестров креативных индустрий». Об этом говорил на первом заседании экспертного совета по развитию креативной экономики при профильном комитете Госдумы в конце октября 2024 г. директор профильного департамента Минэка Святослав Сорокин. В этом году, до 28 апреля, должно быть разработано и принято постановление «Об установлении критериев и порядка признания территории креативным кластером», т. е. мест, где работают субъекты креативных индустрий.