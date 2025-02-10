Нормативные акты по креативным индустриям примут в этом году

Нормативные акты по креативным индустриям примут в этом годуАвторы не исключают, что вступивший в силу на прошлой неделе закон придется дорабатывать
На прошлой неделе вступил в силу закон «О развитии креативных (творческих) индустрий». Эта инициатива рамочная, дает описание индустрии и ставит задачу вывести ее из тени, писали «Ведомости» 30 октября 2023 г. и 29 июля 2024 г. «Мы уже приступили к синхронизации [субъектового и федерального] законодательства, будем выявлять лучшие практики для их массового тиражирования, чтобы подхлестнуть индустрию. Это нужно, чтобы дать участникам рынка не рыбу, а удочку», – заявил «Ведомостям» автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Денис Кравченко («Единая Россия»).
Судя по плану-графику, с которым ознакомились «Ведомости», для реализации норм закона в 2025 г. правительству еще потребуется подготовить и принять шесть документов. Сейчас «пройден» один пункт – правительством официально определено, что развитие креативной экономики курирует Минэк (ранее обсуждалось, к примеру, что часть полномочий касается Минкульта, а часть – Минпромторга).
Ближайшая точка плана-графика – принятие постановления правительства «О порядке формирования и ведения единого реестра субъектов креативных индустрий» (срок – 21 апреля). Появление реестра – одно из ключевых нововведений, которые предполагает закон. В нем будут фигурировать субъекты креативных индустрий (физлица, юрлица или ИП), которые в конечном счете могут претендовать на поддержку государства: от информационной до финансовой. Базой федерального реестра должна стать существующая система АИС СОНКО, а «формироваться он будет на основе данных региональных реестров креативных индустрий». Об этом говорил на первом заседании экспертного совета по развитию креативной экономики при профильном комитете Госдумы в конце октября 2024 г. директор профильного департамента Минэка Святослав Сорокин. В этом году, до 28 апреля, должно быть разработано и принято постановление «Об установлении критериев и порядка признания территории креативным кластером», т. е. мест, где работают субъекты креативных индустрий.
Минэк, кроме того, к 22 мая должен будет принять приказ «Об осуществлении формирования и ведения единого реестра субъектов креативных индустрий», к 23 мая – приказ «Об утверждении порядка представления органами государственной власти субъектов РФ сведений об инфраструктуре поддержки креативных индустрий в субъектах РФ», к 27 мая – приказ «Об утверждении типового состава сведений об инфраструктуре поддержки креативных индустрий в субъектах РФ, размещаемых в интернете». Готовится и ОКВЭД для креативных профессий (см. врез), который надо утвердить к 26 мая. «Ведомости» направили запрос в аппарат вице-премьера Александра Новака и в Минэк.
Креативный ОКВЭД
В проекте документа перечислен 51 вид экономической деятельности. Будет выделено 16 подсфер: народные художественные промыслы и ремесла; арт-индустрия; культурное наследие; отдых и развлечение; мода (включая ювелирное дело); книжное дело; исполнительские искусства; кино, телевизионные программы и фильмы; программное обеспечение; видеоигры; медиа и СМИ; реклама и пиар; дизайн; архитектура и урбанистика; гастрономия; музыка. Этот приказ в соответствии с правительственным планом-графиком должен быть принят к 26 мая. Описание новых ОКВЭДов в сфере креативной экономики – задача нетривиальная, говорит член экспертного совета по креативной экономике при комитете по экономполитике Госдумы Павел Склянчук: «Например, появление такого кода, как «Деятельность в сфере связей с общественностью», возможно, нужно будет доработать и соотнести с понятием «социальные архитекторы».
Благодаря закону и последующим нормативно-правовым актам, которые будут приниматься в ближайшие месяцы, губернаторы «точно обратят свое внимание на креативных предпринимателей и креативную индустрию своего субъекта», заявила «Ведомостям» президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова. По ее словам, важно развивать «экономику смыслов, ядром которой является интеллектуальная и творческая деятельность человека».
К 2030 г. доля креативных индустрий может вырасти до 6%. Так, во всяком случае, говорил 30 мая 2024 г. помощник президента (теперь замруководителя кремлевской администрации) Максим Орешкин.
По словам Кравченко, после вступления закона в силу начнется активная работа над созданием стратегии развития креативных индустрий. Этой работой займется правительство с привлечением экспертов, принимавших участие в разработке законопроекта, заявил он: «Высокую роль в разработке стратегии будет играть наш экспертный совет (его возглавил депутат. – «Ведомости»)».
Кроме того, он заявил о начале работы над потенциальными поправками: «Замечания [к закону] будем накапливать. Мы договорились дать текущей версии закона как минимум год на формирование правоприменительной практики и уже потом, после уточнения механизмов работы его положений, будем формировать отдельный пакет поправок. Некоторые члены экспертного совета в Госдуме уже заявляют о необходимости создать свои подгруппы по наиболее актуальным и проблемным темам». Работа должна быть выстроена так, чтобы собираться не реже чем раз в три месяца.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов