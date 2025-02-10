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Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку

Повышению препятствует замедление кредитования, а снижению – высокая инфляция
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России на первом в этом году заседании 14 февраля сохранит ключевую ставку на уровне 21%, единогласно считают все опрошенные «Ведомостями» аналитики. В консенсус-опросе приняли участие 23 эксперта.

Совет директоров регулятора на прошлом заседании, 20 декабря, решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых вопреки консенсусу, который ждал повышения до 23%. Регулятору требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и адаптацию экономики к новым условиям, пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Меры Банка России должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы, но для ее возвращения к цели потребуется долгий период жестких денежно-кредитных условий, предупредила глава ЦБ.

По итогам декабрьского заседания ЦБ дал сигнал о том, что «будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции». По словам Набиуллиной, совет директоров ЦБ будет выбирать из двух решений: либо оставит ту же ставку, если убедится, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если перегрев спроса не будет снижаться, а кредитование продолжит расти, вернется к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки.

Последние данные по инфляции показали умеренное замедление роста цен. С 28 января по 3 февраля недельная инфляция составила 0,16% после 0,22 и 0,25% неделей и двумя ранее. По данным Росстата, инфляция с начала года по 3 февраля составила 1,3%. Минэкономразвития оценило инфляцию в годовом выражении на 3 февраля в 9,92%. Данные за январь статведомство опубликует 14 февраля. По итогам 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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