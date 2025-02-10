Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку

По итогам декабрьского заседания ЦБ дал сигнал о том, что «будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции». По словам Набиуллиной, совет директоров ЦБ будет выбирать из двух решений: либо оставит ту же ставку, если убедится, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если перегрев спроса не будет снижаться, а кредитование продолжит расти, вернется к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки.