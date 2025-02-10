Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставкуПовышению препятствует замедление кредитования, а снижению – высокая инфляция
Банк России на первом в этом году заседании 14 февраля сохранит ключевую ставку на уровне 21%, единогласно считают все опрошенные «Ведомостями» аналитики. В консенсус-опросе приняли участие 23 эксперта.
Совет директоров регулятора на прошлом заседании, 20 декабря, решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых вопреки консенсусу, который ждал повышения до 23%. Регулятору требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и адаптацию экономики к новым условиям, пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Меры Банка России должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы, но для ее возвращения к цели потребуется долгий период жестких денежно-кредитных условий, предупредила глава ЦБ.
По итогам декабрьского заседания ЦБ дал сигнал о том, что «будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции». По словам Набиуллиной, совет директоров ЦБ будет выбирать из двух решений: либо оставит ту же ставку, если убедится, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если перегрев спроса не будет снижаться, а кредитование продолжит расти, вернется к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки.
Последние данные по инфляции показали умеренное замедление роста цен. С 28 января по 3 февраля недельная инфляция составила 0,16% после 0,22 и 0,25% неделей и двумя ранее. По данным Росстата, инфляция с начала года по 3 февраля составила 1,3%. Минэкономразвития оценило инфляцию в годовом выражении на 3 февраля в 9,92%. Данные за январь статведомство опубликует 14 февраля. По итогам 2024 г.