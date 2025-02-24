Минфин разъяснил порядок включения дивидендов в таможенную стоимость товаров

Основаниями для таможенных органов включить в таможенную стоимость товаров дивиденды может стать совпадение двух условий, отмечается в письме. Во-первых, если сделка по ввозу товаров совершена участниками одной группы компаний. Во-вторых, если доход российского покупателя формируется преимущественно за счет продажи импортируемых товаров. Взаимосвязанность компаний «порождает риск манипулирования» ценами, поэтому декларант должен доказать, что стоимость продукции сформирована «при обычном ходе торговли», отмечается в письме. Для этого он должен представить документы, которые подтверждают, что приобрести товар на таких же условиях могут и другие покупатели, у которых нет акционерных отношений с продавцом. Кроме того, декларант должен отправить в таможенный орган методологию ценообразования экспортера.