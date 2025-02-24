Минфин разъяснил порядок включения дивидендов в таможенную стоимость товаров

Минфин разъяснил порядок включения дивидендов в таможенную стоимость товаровИмпортеры должны будут доказать рыночность цен по контрактам с компаниями своей группы
Минфин определил условия, при которых дивидендные платежи могут включаться в таможенную стоимость импортируемых товаров, письмо замминистра финансов Алексея Сазанова с разъяснениями опубликовано на сайте ФТС. После 2022 г. таможенные органы начали массово проверять импортеров на предмет занижения цены ввезенных товаров на сумму выплаченных за рубеж дивидендов.
Основаниями для таможенных органов включить в таможенную стоимость товаров дивиденды может стать совпадение двух условий, отмечается в письме. Во-первых, если сделка по ввозу товаров совершена участниками одной группы компаний. Во-вторых, если доход российского покупателя формируется преимущественно за счет продажи импортируемых товаров. Взаимосвязанность компаний «порождает риск манипулирования» ценами, поэтому декларант должен доказать, что стоимость продукции сформирована «при обычном ходе торговли», отмечается в письме. Для этого он должен представить документы, которые подтверждают, что приобрести товар на таких же условиях могут и другие покупатели, у которых нет акционерных отношений с продавцом. Кроме того, декларант должен отправить в таможенный орган методологию ценообразования экспортера.