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Минфин разъяснил порядок включения дивидендов в таможенную стоимость товаров

Импортеры должны будут доказать рыночность цен по контрактам с компаниями своей группы
Дарья Мосолкина
Ведомости
Ведомости

Минфин определил условия, при которых дивидендные платежи могут включаться в таможенную стоимость импортируемых товаров, письмо замминистра финансов Алексея Сазанова с разъяснениями опубликовано на сайте ФТС. После 2022 г. таможенные органы начали массово проверять импортеров на предмет занижения цены ввезенных товаров на сумму выплаченных за рубеж дивидендов.

Основаниями для таможенных органов включить в таможенную стоимость товаров дивиденды может стать совпадение двух условий, отмечается в письме. Во-первых, если сделка по ввозу товаров совершена участниками одной группы компаний. Во-вторых, если доход российского покупателя формируется преимущественно за счет продажи импортируемых товаров. Взаимосвязанность компаний «порождает риск манипулирования» ценами, поэтому декларант должен доказать, что стоимость продукции сформирована «при обычном ходе торговли», отмечается в письме. Для этого он должен представить документы, которые подтверждают, что приобрести товар на таких же условиях могут и другие покупатели, у которых нет акционерных отношений с продавцом. Кроме того, декларант должен отправить в таможенный орган методологию ценообразования экспортера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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