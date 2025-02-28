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Сенаторы предложили условия для возвращения западных автоконцернов в Россию

Им необходимо делиться производством и разработками
Дарья Мосолкина
Первым публично возможность возвращения на российский рынок допустил гендиректор Renault Лука де Мео
Первым публично возможность возвращения на российский рынок допустил гендиректор Renault Лука де Мео / Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил правительству свое видение условий для возвращения иностранных автоконцернов в Россию. В письме его председателя Андрея Кутепова на имя первого вице-премьера Дениса Мантурова от 26 февраля перечислены несколько возможных обязательств, которые придется принять на себя западным компаниям, если они захотят снова выйти на отечественный рынок. «Ведомости» ознакомились с документом. Его получение подтвердили в аппарате Мантурова.

Предложения сенаторов по большей части направлены на то, чтобы обеспечить гарантии сохранения производства в России даже при повторном уходе иностранных концернов. Во-первых, они должны работать только в рамках совместного предприятия с отечественными автопроизводителями при условии сохранения контроля над ним (в контексте как владения, так и управления) за российской стороной. Во-вторых, результаты интеллектуальной деятельности (РИД), конструкторская документация и любые разработки должны принадлежать этому совместному предприятию, пишут сенаторы. В-третьих, иностранные компании должны работать «в рамках общих правил, высоких требований к локализации без каких-либо льготных режимов и исключений». Такие обязательства должны быть закреплены в специальных инвестиционных контрактах таких иностранных автопроизводителей, говорится в письме. Четвертое условие, предложенное сенаторами, касается страны, резидентство которой имеет автоконцерн: если компания захочет вновь работать на российском рынке, любые санкции в отношении России со стороны этого государства должны быть сняты, следует из письма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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