Сенаторы предложили условия для возвращения западных автоконцернов в Россию

Сенаторы предложили условия для возвращения западных автоконцернов в РоссиюИм необходимо делиться производством и разработками
Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил правительству свое видение условий для возвращения иностранных автоконцернов в Россию. В письме его председателя Андрея Кутепова на имя первого вице-премьера Дениса Мантурова от 26 февраля перечислены несколько возможных обязательств, которые придется принять на себя западным компаниям, если они захотят снова выйти на отечественный рынок. «Ведомости» ознакомились с документом. Его получение подтвердили в аппарате Мантурова.
Предложения сенаторов по большей части направлены на то, чтобы обеспечить гарантии сохранения производства в России даже при повторном уходе иностранных концернов. Во-первых, они должны работать только в рамках совместного предприятия с отечественными автопроизводителями при условии сохранения контроля над ним (в контексте как владения, так и управления) за российской стороной. Во-вторых, результаты интеллектуальной деятельности (РИД), конструкторская документация и любые разработки должны принадлежать этому совместному предприятию, пишут сенаторы. В-третьих, иностранные компании должны работать «в рамках общих правил, высоких требований к локализации без каких-либо льготных режимов и исключений». Такие обязательства должны быть закреплены в специальных инвестиционных контрактах таких иностранных автопроизводителей, говорится в письме. Четвертое условие, предложенное сенаторами, касается страны, резидентство которой имеет автоконцерн: если компания захочет вновь работать на российском рынке, любые санкции в отношении России со стороны этого государства должны быть сняты, следует из письма.