Сенаторы предложили условия для возвращения западных автоконцернов в Россию

Предложения сенаторов по большей части направлены на то, чтобы обеспечить гарантии сохранения производства в России даже при повторном уходе иностранных концернов. Во-первых, они должны работать только в рамках совместного предприятия с отечественными автопроизводителями при условии сохранения контроля над ним (в контексте как владения, так и управления) за российской стороной. Во-вторых, результаты интеллектуальной деятельности (РИД), конструкторская документация и любые разработки должны принадлежать этому совместному предприятию, пишут сенаторы. В-третьих, иностранные компании должны работать «в рамках общих правил, высоких требований к локализации без каких-либо льготных режимов и исключений». Такие обязательства должны быть закреплены в специальных инвестиционных контрактах таких иностранных автопроизводителей, говорится в письме. Четвертое условие, предложенное сенаторами, касается страны, резидентство которой имеет автоконцерн: если компания захочет вновь работать на российском рынке, любые санкции в отношении России со стороны этого государства должны быть сняты, следует из письма.