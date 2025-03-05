Власти уточнили порядок выявления налогового резидентства

Власти уточнили порядок выявления налогового резидентстваПоводом для уточнения информации может стать использование приложений банков с территории другой страны
Основанием для запроса информации о статусе налогового резидентства может стать использование приложения банка с территории другой страны. Такая норма отражена в проекте постановления правительства, которым уточняется порядок актуализации информации о налоговом резидентстве, полученной организациями финансового рынка (ОФР, включают в себя банки, страховые и брокерские компании), сообщил журналистам представитель Минфина. Предложение подготовили Минфин совместно с Росфинмониторингом, Банком России и ФНС. Это не будет основанием для автоматического признания или непризнания клиента налоговым резидентом того или иного государства, подчеркнули в Минфине.
Финансовая организация будет обязана запрашивать у клиента информацию, необходимую для определения его налогового резидентства, если выявлено преимущественное использование каналов дистанционного обслуживания, например мобильного приложения, с территории другого государства, говорится в сообщении Минфина. Основанием для проверки может стать использование электронных сервисов не менее 6 месяцев в более чем половине случаев с территории другой страны.
«Использование клиентом каналов дистанционного обслуживания финансовых организаций преимущественно с территории иностранных государств может свидетельствовать об изменении статуса его налогового резидентства, это указывает на необходимость обновления такой информации», – говорится в сообщении Минфина.
Предложенные изменения позволят ОФР своевременно обновлять информацию о налоговом резидентстве своих клиентов (выгодоприобретателей и/или лиц, прямо или косвенно их контролирующих) и предоставлять в ФНС России более полную и достоверную информацию, отмечают в Минфине.
Согласно действующему законодательству, налоговыми резидентами РФ считаются физлица, которые находятся в стране не менее 183 календарных дней в течение года, независимо от наличия гражданства или вида на жительство. При потере налогового резидентства россиянин должен уплатить 30% налогов от дохода, полученного от источника в России. Исключения составляют удаленные работники российских компаний, для них ставка НДФЛ остается такой же, как и для резидентов России (13% – для доходов до 2,4 млн руб. в год, 15% – от 2,4 млн до 5 млн и т. д. согласно прогрессивной шкале). Эта норма распространится на работающих за рубежом как по трудовому контракту, так и по ГПХ.
Организация финансового рынка не вправе полагаться на представленную клиентом информацию о налоговом резидентстве, если у нее есть основания, что это неактуально в связи с изменением обстоятельств, уточняет Минфин. В таком случае организация обязана повторно запросить у клиента информацию или документы о его налоговом резидентстве. Такая норма отражена в постановлении правительства РФ о международном автоматическом обмене финансовой информацией.