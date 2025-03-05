Власти уточнили порядок выявления налогового резидентства

Согласно действующему законодательству, налоговыми резидентами РФ считаются физлица, которые находятся в стране не менее 183 календарных дней в течение года, независимо от наличия гражданства или вида на жительство. При потере налогового резидентства россиянин должен уплатить 30% налогов от дохода, полученного от источника в России. Исключения составляют удаленные работники российских компаний, для них ставка НДФЛ остается такой же, как и для резидентов России (13% – для доходов до 2,4 млн руб. в год, 15% – от 2,4 млн до 5 млн и т. д. согласно прогрессивной шкале). Эта норма распространится на работающих за рубежом как по трудовому контракту, так и по ГПХ.