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/ Экономика

Власти уточнили порядок выявления налогового резидентства

Поводом для уточнения информации может стать использование приложений банков с территории другой страны
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Основанием для запроса информации о статусе налогового резидентства может стать использование приложения банка с территории другой страны. Такая норма отражена в проекте постановления правительства, которым уточняется порядок актуализации информации о налоговом резидентстве, полученной организациями финансового рынка (ОФР, включают в себя банки, страховые и брокерские компании), сообщил журналистам представитель Минфина. Предложение подготовили Минфин совместно с Росфинмониторингом, Банком России и ФНС. Это не будет основанием для автоматического признания или непризнания клиента налоговым резидентом того или иного государства, подчеркнули в Минфине.

Финансовая организация будет обязана запрашивать у клиента информацию, необходимую для определения его налогового резидентства, если выявлено преимущественное использование каналов дистанционного обслуживания, например мобильного приложения, с территории другого государства, говорится в сообщении Минфина. Основанием для проверки может стать использование электронных сервисов не менее 6 месяцев в более чем половине случаев с территории другой страны.

«Использование клиентом каналов дистанционного обслуживания финансовых организаций преимущественно с территории иностранных государств может свидетельствовать об изменении статуса его налогового резидентства, это указывает на необходимость обновления такой информации», – говорится в сообщении Минфина.

Предложенные изменения позволят ОФР своевременно обновлять информацию о налоговом резидентстве своих клиентов (выгодоприобретателей и/или лиц, прямо или косвенно их контролирующих) и предоставлять в ФНС России более полную и достоверную информацию, отмечают в Минфине.

Согласно действующему законодательству, налоговыми резидентами РФ считаются физлица, которые находятся в стране не менее 183 календарных дней в течение года, независимо от наличия гражданства или вида на жительство. При потере налогового резидентства россиянин должен уплатить 30% налогов от дохода, полученного от источника в России. Исключения составляют удаленные работники российских компаний, для них ставка НДФЛ остается такой же, как и для резидентов России (13% – для доходов до 2,4 млн руб. в год, 15% – от 2,4 млн до 5 млн и т. д. согласно прогрессивной шкале). Эта норма распространится на работающих за рубежом как по трудовому контракту, так и по ГПХ.

Организация финансового рынка не вправе полагаться на представленную клиентом информацию о налоговом резидентстве, если у нее есть основания, что это неактуально в связи с изменением обстоятельств, уточняет Минфин. В таком случае организация обязана повторно запросить у клиента информацию или документы о его налоговом резидентстве. Такая норма отражена в постановлении правительства РФ о международном автоматическом обмене финансовой информацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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