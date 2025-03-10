Аналитики оценили вероятность исчерпания ликвидной части ФНБ

Исчерпание ликвидной части ФНБ теоретически возможно или при устойчивом снижении цен на нефть, или при значимом укреплении рубля, но практически невозможно в рамках одного года, уверен экономист, автор телеграм-канала Truevalue Виктор Тунев. При сохранении курса рубля и цены нефти на текущем уровне (90 руб. и $60) бюджет может недосчитаться 2 трлн руб. нефтегазовых доходов, но потратить из ФНБ только то, что предполагалось направить на другие инвестиционные цели (до 1 трлн руб.), считает Тунев. В этом году запланирован выход на нулевой первичный структурный дефицит, т. е. расходы не могут превышать предусмотренный бюджетным правилом порог.