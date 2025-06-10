США и Китай начали торг по проблеме редкоземельных металлов

США и Китай начали торг по проблеме редкоземельных металловДо дискуссий о проблеме пошлин стороны еще не дошли
Высокопоставленные представители США и Китая провели 9 июня новый раунд торговых переговоров в Лондоне. Ожидалось, что их главной темой станут вопросы ужесточившегося с начала полномасштабной торговой войны экспортного контроля Пекина над редкоземельными элементами. Эту тему обсуждали лидеры государств в телефонном звонке 5 июня, заявил 8 июня в интервью CBS News директор американского национального экономического совета Кевин Хассетт. По его словам, «экспорт критически важных минералов [Китаем] идет темпами, которые <...> выше, чем были, но не настолько, как мы, по нашему мнению, договорились в Женеве (при заключении торгового перемирия 12 мая. – «Ведомости»). Уже после этого США предлагают перейти к другим, «менее важным вопросам», видимо, в которые входит и размер заградительных пошлин. С 12 мая КНР установила их на 90 дней для американских товаров на уровне 10% (вместо 125%), а США для китайских – 30% (вместо 145%).
В состав американской делегации вошли министры финансов Скотт Бессент и торговли Говард Латник, а также торговый представитель Джеймисон Грир. С китайской стороны официально заявлено участие вице-премьера госсовета Хэ Лифэна. Окончание переговоров США и Китая в Лондоне состоялось после сдачи материала в номер.
9 июня китайское госагентство «Синьхуа» опубликовало комментарий, в котором раскритиковало претензии Вашингтона к КНР относительно существующего между странами торгового дисбаланса. В Пекине считают, что основная проблема, стоящая за китайско-американской торговой напряженностью, – склонность Вашингтона чрезмерно растягивать понятие безопасности и политизировать экономические вопросы.
Отдельно Китай снова напомнил о факторе торговли не товарами, а услугами, где баланс совсем иной. Там, согласно, данным минторга США, с 2001 по 2023 г. экспорт услуг США в эту страну увеличился с $5,63 млрд до $46,71 млрд (в 8,3 раза). И такое положение дел может быть рычагом в рукаве КНР на переговорах.
В апреле 2025 г. Китай несколько раз ужесточал экспортный контроль над редкоземами в рамках своего ответа в ходе тарифной войны, что создает серьезные проблемы автомобильной промышленности в США и даже оборонному сектору. Всего Китай сейчас добывает около 70%, перерабатывает 90% редкоземельных элементов в мире, и он – ключевой экспортер для американцев. Зависимость от КНР в этом секторе столь значима для США, что 4 июня газета The Wall Street Journal (WSJ) писала о поиске четырьмя крупнейшими автопроизводителями США альтернатив поставкам китайских редкоземельных магнитов для избежания остановки производства. По данным источников газеты, компании рассматривают даже перенос части производства в КНР, что полностью противоречит глобальным целям Белого дома.
Перед раундом в Лондоне американская пресса выдала некоторые возможные переговорные позиции сторон. В частности, как утверждает WSJ, в обмен на дальнейшие регулярные поставки редкоземов Китай может требовать от американцев возобновить продажу технологий, связанных с реактивными двигателями и полупроводниками. 29 мая газета The New York Times писала со ссылкой на источники, что Белый дом приостановил поставки критически важных компонентов авиадвигателей китайской авиастроительной государственной компании Commercial Aircraft Corp of China. Она выпускает среднемагистральные самолеты C919, где используются американские двигатели LEAP производства CFM International.
Другая возможная тема для диалога – рекомендация США всему миру отказаться от использования чипов Ascend искусственного интеллекта китайского производителя Huawei из-за того, что в нем якобы используются американские технологии.
По мнению завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергея Луконина, китайской делегации сейчас сложно добиться от США четких обязательств по изменению торговой политики. «Экономика КНР демонстрирует большую стабильность по сравнению с американской», – подчеркивает Луконин. США остаются зависимыми от китайских товаров, и американский бизнес в Китае заинтересован в сохранении текущих экономических отношений. Эксперт обращает внимание на рекордное снижение китайского экспорта в США до уровней 2020 г., что, впрочем, для масштабов китайской экономики не является критичным. «Часть экспортных потоков переориентирована в страны Юго-Восточной Азии, например во Вьетнам», – поясняет специалист. Говоря о возможных ответных мерах Китая, Луконин прогнозирует продолжение субсидирования экспортного сектора, укрепление контроля над цепочками поставок редкоземельных металлов и введение избирательных ограничений на закупки американских товаров.
Китай будет вынужден идти на уступки, так как угроза высоких тарифов остается действенным ультиматумом со стороны США, считает независимый аналитик Андрей Кочетков. По его мнению возможным выходом из сложившейся ситуации могла бы стать масштабная закупка китайцами американской сельхозпродукции, как это происходило во время первого срока Трампа. Кочетков выражает сомнения в устойчивости позиции Китая в области контроля над редкоземельными элементами: «Ограничения могут дать обратный эффект, спровоцировав развитие технологий их добычи в других странах, включая США». Сейчас, продолжает Кочетков, обе стороны находятся в равных условиях и «нынешние переговоры неизбежно будут строиться на взаимных компромиссах».