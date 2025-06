США и Китай начали торг по проблеме редкоземельных металлов

Перед раундом в Лондоне американская пресса выдала некоторые возможные переговорные позиции сторон. В частности, как утверждает WSJ, в обмен на дальнейшие регулярные поставки редкоземов Китай может требовать от американцев возобновить продажу технологий, связанных с реактивными двигателями и полупроводниками. 29 мая газета The New York Times писала со ссылкой на источники, что Белый дом приостановил поставки критически важных компонентов авиадвигателей китайской авиастроительной государственной компании Commercial Aircraft Corp of China. Она выпускает среднемагистральные самолеты C919, где используются американские двигатели LEAP производства CFM International.