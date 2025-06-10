США и Китай начали торг по проблеме редкоземельных металлов

Высокопоставленные представители США и Китая провели 9 июня новый раунд торговых переговоров в Лондоне. Ожидалось, что их главной темой станут вопросы ужесточившегося с начала полномасштабной торговой войны экспортного контроля Пекина над редкоземельными элементами. Эту тему обсуждали лидеры государств в телефонном звонке 5 июня, заявил 8 июня в интервью CBS News директор американского национального экономического совета Кевин Хассетт. По его словам, «экспорт критически важных минералов [Китаем] идет темпами, которые <...> выше, чем были, но не настолько, как мы, по нашему мнению, договорились в Женеве (при заключении торгового перемирия 12 мая. – «Ведомости»). Уже после этого США предлагают перейти к другим, «менее важным вопросам», видимо, в которые входит и размер заградительных пошлин. С 12 мая КНР установила их на 90 дней для американских товаров на уровне 10% (вместо 125%), а США для китайских – 30% (вместо 145%).