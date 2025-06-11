В ООН рассказали о причинах беспрецедентного спада рождаемости в мире

В ООН рассказали о причинах беспрецедентного спада рождаемости в миреЛюдям не хватает денег, спокойствия и надежды
Больше 50% опрошенных Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA) даже при желании завести более одного ребенка не могут решиться на это по финансовым обстоятельствам, включая высокие цены на жилье, уход за детьми и отсутствие гарантий сохранения рабочего места. Одновременно с этим ухудшение из-за демографических проблем экономической ситуации остается одним из основных мотивов для правительств стимулировать увеличение рождаемости. Об этом говорится в ежегодном докладе UNFPA, опубликованном на сайте органа 10 июня.
Опрос проводился UNFPA совместно с компанией YouGov в 14 странах (Бразилия, Венгрия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Марокко, Мексика, Нигерия, США, Таиланд, Швеция, Южная Африка, Южная Корея). В итоге 20% людей в фертильном возрасте полагают, что не смогут иметь столько детей, сколько они хотят.
По мнению UNFPA, снижение уровня рождаемости и замедление экономики имеют общую причину – гендерное неравенство. По объяснению авторов доклада и приглашенных экспертов, создание условий, при которых женщины смогут активнее выходить на рынок труда и увеличивать свою долю в составе работающего населения, будет способствовать и стабилизации демографической ситуации. «Когда женщинам не приходится выбирать между материнством и карьерой, у них появляется больше возможностей для создания семьи такого размера, о котором они мечтают», – говорится на сайте UNFPA.
Что касается разных способов стимулирования рождаемости, то большинство из них, согласно докладу, не работают. Это касается как поощрительных программ по типу льгот или дополнительных выплат, так и запретов. Например, авторы считают, что запрет абортов способствует увеличению количества более опасных способов прерывания беременности, что приводит к материнской смертности и в частых случаях – к бесплодию.
«История показывает, что усилия по регулированию рождаемости могут приводить и приводят к принуждению и нарушениям прав человека и что люди часто предпринимают действия, чтобы отстоять свою репродуктивную автономию. Ограничение выбора и возможностей также может привести к тому, что молодые люди станут более пессимистично относиться к будущему и с меньшей вероятностью будут иметь детей. Исследования показывают, что политика, которая воспринимается как подрывающая репродуктивные права, может ослабить желание людей заводить детей», – говорится в тексте.
В целом почти 1/4 часть опрошенных хотели когда-то завести детей, но по нескольким причинам «не чувствовали, что могут себе это позволить». Самая часто упоминаемая причина – материальная. Но респонденты указывали и состояние здоровья (например, хронические болезни), и «ситуацию в мире». Согласно исследованию, около 20% заявили, что военные конфликты, пандемии, политические события и изменения климата – все это может быть потенциальной причиной для них завести меньше детей, чем хотелось бы на самом деле. В качестве одного из наиболее важных факторов для человека при принятии решения о первом ребенке авторы указали надежду на личное будущее и будущее своих детей.
Меры по улучшению демографической ситуации могут оказывать положительный эффект, утверждает профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. Практика показывает, что демографические программы способствуют росту рождаемости, но в настоящее время еще не обеспечивают полного замещения поколений. По мнению эксперта, подавляющее большинство семейных пар планируют завести хотя бы одного ребенка, но значительно реже решаются на второго из-за отсутствия благоприятных для этого условий. Многие родители опасаются ухудшения материальных и жилищных условий после увеличения размера семьи.
Специалист отмечает, что неопределенность будущего может влиять на принятие решения о рождении детей, но не обязательно снижает само желание их иметь. Люди по-прежнему хотят детей, но опасаются возможной нестабильности. При этом для простого замещения поколения двух детей в среднестатистической семье недостаточно, отмечает профессор. В том числе потому, что многие пары ограничиваются одним ребенком из-за сомнений в прочности брака и по другим причинам. Эксперт также обращает внимание на то, что во многих семьях фактическое число детей ниже того числа, которое их родители желали бы иметь при наличии всех необходимых, по их мнению, условий. Такие меры, как гибкий график работы для молодых матерей и(или) возможность работать онлайн, не выходя из дома, безусловно, улучшают эти условия, но на сами эти желания почти не влияют. По мнению специалиста, важную роль в улучшении демографической ситуации может сыграть возрождение традиционных семейных ценностей, т. е. повышение престижности и привлекательности образа жизни, основанного на прочном браке и тесной связи между поколениями большой и дружной семьи с тремя и более детьми.
В докладе отмечается влияние высокой стоимости воспитания детей, нестабильности на рынке труда, нехватки доступного жилья, но в России эти факторы не объясняют среднесрочных колебаний рождаемости, говорит демограф Владимир Эченикэ. После сильного падения в 1990-е рождаемость росла до 2015 г., потом начался текущий спад. Специалист прогнозирует рост рождаемости к концу 2020-х гг., что будет связано со вступлением в активный репродуктивный возраст нового, более многочисленного поколения женщин.
Для того чтобы женщина могла вернуться на работу после рождения ребенка, необходим целый комплекс мер, отмечает заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова. Для работающих матерей также крайне важен гибкий график, как отмечено в докладе UNFPA. Такой подход может повлиять на улучшение демографии. По мнению специалиста, нужно расширять количество мест в детских садах, чтобы матери могли спокойно выходить на работу, не беспокоясь о ребенке. Женщина хочет сохранить работу, но для этого требуются стабильные и комфортные условия, полагает эксперт.