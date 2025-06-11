В ООН рассказали о причинах беспрецедентного спада рождаемости в мире

Специалист отмечает, что неопределенность будущего может влиять на принятие решения о рождении детей, но не обязательно снижает само желание их иметь. Люди по-прежнему хотят детей, но опасаются возможной нестабильности. При этом для простого замещения поколения двух детей в среднестатистической семье недостаточно, отмечает профессор. В том числе потому, что многие пары ограничиваются одним ребенком из-за сомнений в прочности брака и по другим причинам. Эксперт также обращает внимание на то, что во многих семьях фактическое число детей ниже того числа, которое их родители желали бы иметь при наличии всех необходимых, по их мнению, условий. Такие меры, как гибкий график работы для молодых матерей и(или) возможность работать онлайн, не выходя из дома, безусловно, улучшают эти условия, но на сами эти желания почти не влияют. По мнению специалиста, важную роль в улучшении демографической ситуации может сыграть возрождение традиционных семейных ценностей, т. е. повышение престижности и привлекательности образа жизни, основанного на прочном браке и тесной связи между поколениями большой и дружной семьи с тремя и более детьми.