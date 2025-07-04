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Эксперты нашли причины снижения напряженности на рынке труда

Ими могли стать охлаждение экономики и сезонность
Ксения Котченко
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Жесткость рынка труда продолжает снижаться вопреки сохранению безработицы на рекордно низком уровне. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса Банка России. Безработица в России в мае вновь обновила исторический минимум и составила 2,2% против 2,3% в апреле и марте, следует из обновленного доклада Росстата «Социально-экономическое положение России». «По занятости показатели смешаны, безработица остается на историческом минимуме, но при этом отношение вакансий к численности безработных продолжает двигаться в сторону снижения, т. е. степень жесткости объема избыточного спроса на труд постепенно сокращается», – сказал Заботкин. Он добавил, что регулятору требуются дополнительные данные, чтобы убедиться, что для работодателей ситуация на рабочем рынке становится более гибкой.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также сообщила в кулуарах Финконгресса, что регулятор видит некоторые признаки ослабления напряженности на рынке труда. При этом, по ее словам, пока рано говорить о системном развороте. Она подчеркнула, что рост безработицы мог бы свидетельствовать о переохлаждении экономики, но последние данные по этому показателю исключают такой риск. В начале июля об «очевидных рисках переохлаждения экономики» сообщил предправления Сбербанка Герман Греф. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на сессии ПМЭФа 19 июня также заявлял о том, что, по текущим ощущениям бизнеса, экономика находится «на грани рецессии».

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