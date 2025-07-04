Эксперты нашли причины снижения напряженности на рынке труда

Жесткость рынка труда продолжает снижаться вопреки сохранению безработицы на рекордно низком уровне. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса Банка России. Безработица в России в мае вновь обновила исторический минимум и составила 2,2% против 2,3% в апреле и марте, следует из обновленного доклада Росстата «Социально-экономическое положение России». «По занятости показатели смешаны, безработица остается на историческом минимуме, но при этом отношение вакансий к численности безработных продолжает двигаться в сторону снижения, т. е. степень жесткости объема избыточного спроса на труд постепенно сокращается», – сказал Заботкин. Он добавил, что регулятору требуются дополнительные данные, чтобы убедиться, что для работодателей ситуация на рабочем рынке становится более гибкой.