Газета
Телеграм
Главная / Экономика /

Что власти доработают в законопроекте о платформенной экономике

Депутаты приняли его единогласно в первом чтении
Анастасия Бойко
Лиана Липанова
Ксения Котченко
Елена Мухаметшина
Основным защитником закона о регулировании маркетплейсов и фактически создании нового сектора экономики стал министр Максим Решетников
Основным защитником закона о регулировании маркетплейсов и фактически создании нового сектора экономики стал министр Максим Решетников / Максим Стулов / Ведомости

Депутаты Госдумы на заседании в среду единогласно поддержали законопроект о платформенной экономике, активно обсуждавшийся с осени прошлого года. Выработка решений по регулированию этого сектора вызвала дискуссии всех интересантов – во-первых, самих цифровых платформ, во-вторых, малого бизнеса, который на них торгует, в-третьих, представителей офлайн-торговли.

На регулирование платформ сформировался большой общественный запрос, подчеркнул глава Минэкономразвития Максим Решетников, представляя законопроект. Маркетплейсы сейчас не несут ответственности перед покупателем за качество товаров и услуг, поэтому понятный набор правил, предлагаемый законопроектами, позволит защитить интересы всех участников рынка и обеспечит его дальнейший рост, добавил министр.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных