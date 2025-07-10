Что власти доработают в законопроекте о платформенной экономике

Что власти доработают в законопроекте о платформенной экономикеДепутаты приняли его единогласно в первом чтении
Депутаты Госдумы на заседании в среду единогласно поддержали законопроект о платформенной экономике, активно обсуждавшийся с осени прошлого года. Выработка решений по регулированию этого сектора вызвала дискуссии всех интересантов – во-первых, самих цифровых платформ, во-вторых, малого бизнеса, который на них торгует, в-третьих, представителей офлайн-торговли.
На регулирование платформ сформировался большой общественный запрос, подчеркнул глава Минэкономразвития Максим Решетников, представляя законопроект. Маркетплейсы сейчас не несут ответственности перед покупателем за качество товаров и услуг, поэтому понятный набор правил, предлагаемый законопроектами, позволит защитить интересы всех участников рынка и обеспечит его дальнейший рост, добавил министр.