Минфин втрое увеличил объем размещаемых на депозитах средств ФНБ с 2022 года

Остатки средств фонда национального благосостояния (ФНБ), размещенных на депозитах и субординированных депозитах, увеличились почти втрое с начала 2022 г., обратили внимание «Ведомости». Если 3,5 года назад их объем составлял 669,2 млрд руб., то на 1 августа 2025 г. они достигли почти 1,8 трлн руб. При этом основной прирост пришелся на семь месяцев текущего года – за этот период размещенные на депозитах остатки выросли почти вдвое – с 931,3 млрд руб. на 1 января 2025 г. В 2024 г. их объем увеличился на треть (+234 млрд руб.). Такой рост связан с перечислением средств ФНБ в сумме 236,7 млрд руб. и капитализацией процентов, отмечает Счетная палата в отчете об исполнении бюджета Федеральным казначейством за 2024 г., с которым ознакомились «Ведомости».