Экономика

Минфин втрое увеличил объем размещаемых на депозитах средств ФНБ с 2022 года

В этом году рост вложений связан с необходимостью финансировать инфраструктурные проекты
Дарья Мосолкина
Анастасия Бойко
Размещение свободных остатков средств бюджета на банковских депозитах позволяет и поддержать банки, и сохранить относительную ликвидность активов
Андрей Гордеев / Ведомости

Остатки средств фонда национального благосостояния (ФНБ), размещенных на депозитах и субординированных депозитах, увеличились почти втрое с начала 2022 г., обратили внимание «Ведомости». Если 3,5 года назад их объем составлял 669,2 млрд руб., то на 1 августа 2025 г. они достигли почти 1,8 трлн руб. При этом основной прирост пришелся на семь месяцев текущего года – за этот период размещенные на депозитах остатки выросли почти вдвое – с 931,3 млрд руб. на 1 января 2025 г. В 2024 г. их объем увеличился на треть (+234 млрд руб.). Такой рост связан с перечислением средств ФНБ в сумме 236,7 млрд руб. и капитализацией процентов, отмечает Счетная палата в отчете об исполнении бюджета Федеральным казначейством за 2024 г., с которым ознакомились «Ведомости».

Объем ФНБ на начало августа составил 13,08 трлн руб. (5,9% прогнозируемого на год ВВП). Из них на депозитах в ВЭБ.РФ было размещено 1,24 трлн руб., на субординированных депозитах в ВТБ – 293,18 млрд, в Газпромбанке – 121,5 млрд, в Сбербанке – 94,2 млрд, в Совкомбанке – 29,5 млрд, следует из данных Минфина. Объем ликвидных активов фонда составил эквивалент 3,9 трлн руб. (1,8% прогнозируемого ВВП). Причем в июне свободные средства ФНБ увеличились на 1,3 трлн руб. за счет перечисления дополнительных нефтегазовых доходов, полученных бюджетом в прошлом году. По прогнозам Минфина, к концу года ликвидная часть ФНБ должна составить 7,3 трлн руб. (3,4% ВВП) после 5,25 трлн (2,7% ВВП) в 2024 г. В этом году также планируется использовать 447 млрд руб. из ФНБ, говорил в мае министр финансов Антон Силуанов.

