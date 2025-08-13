Минтруд предложил сделать процесс переобучения выгоднее для сотрудников

Минтруд предложил сделать процесс переобучения выгоднее для сотрудниковНовый законопроект изменит условия заключения ученических договоров
Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс (ТК), который регулирует ученические договоры. Нормы предусматривают для ученика выплату стипендии за счет средств работодателя и гарантии трудоустройства, а для последнего – возможность вернуть средства. В новой версии законопроекта предлагается обязать работодателя, заключившего такое соглашение, выплачивать среднюю зарплату работнику при его отрыве от производства. Документ рассматривался и был поддержан Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений 25 июля. «Ведомости» ознакомились с последней версией документа, ее подлинность подтвердили два источника, знакомых с ходом обсуждения.
В ст. 198 ТК РФ Минтруд предлагает закрепить определение ученического договора. Из него следует, что такое соглашение смогут заключать не только юридические лица (как установлено сейчас), но и индивидуальные предприниматели. Его можно заключать с работником или соискателем на должность. Обучение может происходить как с отрывом, так и без отрыва от работы. Работодатель в рамках этого типа соглашения обязуется направить за свой счет работника или соискателя на обучение по основным программам профессионального образования (среднее и высшее), на профобучение и дополнительные программы. Вторая сторона обязуется пройти обучение и отработать по вступившему в силу трудовому договору в указанный срок.