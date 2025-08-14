О чем говорит замедление экономики во II квартале

О чем говорит замедление экономики во II кварталеПоказатель оказался ниже прогнозов, но угрозы рецессии пока нет, считают эксперты
Росстат предварительно оценил рост экономики во II квартале в 1,1% год к году после увеличения на 1,4% в январе – марте. При этом данные о динамике в квартальном выражении статведомство не привело. По итогам первого полугодия 2025 г. экономика выросла на 1,2% год к году, оценил Минэк в обзоре «О текущей ситуации в экономике». За аналогичный период предыдущего года рост составил 4,7%.
Сохранение жестких денежно-кредитных условий во II квартале сопровождалось продолжением охлаждения экономики, основной вклад внесли более низкие темпы внутреннего спроса, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития, комментируя данные о динамике ВВП. В то же время замедление спроса отразилось в существенном снижении инфляции с пиков в 10,3% в марте до 8,55% на 11 августа, добавил собеседник.