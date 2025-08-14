О чем говорит замедление экономики во II квартале

Росстат предварительно оценил рост экономики во II квартале в 1,1% год к году после увеличения на 1,4% в январе – марте. При этом данные о динамике в квартальном выражении статведомство не привело. По итогам первого полугодия 2025 г. экономика выросла на 1,2% год к году, оценил Минэк в обзоре «О текущей ситуации в экономике». За аналогичный период предыдущего года рост составил 4,7%.