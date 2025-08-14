ФНС раскрыла порядок оценки финансово-хозяйственной деятельности компаний

Несмотря на то что полномочия по оценке ФНС получит только со следующего года, фактически ведомство уже проводит анализ деятельности компаний. В 2023 г. налоговая служба запустила сервис оценки юридических лиц, к которому можно получить доступ через личный кабинет на ее сайте. После внесения поправок в Налоговый кодекс о наделении ФНС полномочиями по оценке ФХД бизнес высказывал некоторые опасения о возможных рисках такого шага, писали «Ведомости» 20 июня. Среди них, например, неравный подход к оценке лиц в зависимости от того, сколько времени они существуют и каким видом деятельности занимаются, а также отсутствие ответственности за разглашение налоговой или коммерческой тайны при передаче результатов анализа иным лицам.