ФНС раскрыла порядок оценки финансово-хозяйственной деятельности компаний

ФНС раскрыла порядок оценки финансово-хозяйственной деятельности компанийОн будет включать в себя два этапа и более 50 критериев
Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила методику оценки финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) компаний – нового механизма, который в том числе позволит анализировать надежность поставщиков при госзакупках. Проект приказа опубликован для общественного обсуждения, «Ведомости» с ним ознакомились. ФНС получила полномочия проводить оценку финансового состояния бизнеса после принятия в июле поправок в закон «О налоговых органах Российской Федерации» – норма вступит в силу с начала 2026 г.
О внедрении системы на законодательном уровне глава ФНС Даниил Егоров рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным 13 августа. По его словам, анализ ФХД позволяет контрагентам эффективнее оценивать друг друга. «То есть я могу по себе запросить данные налоговой и передать контрагенту, чтобы он видел, каково мое финансовое состояние. Это более 50 параметров», – отметил Егоров. Это помогает в первую очередь снизить риски неисполнения государственных контрактов, затраты бизнеса на проверочные мероприятия, государственные расходы и административную нагрузку, отметил глава ФНС. По его словам, уже более 40% госзакупок состоялось с использованием новой системы, из которых доля расторгнутых контрактов составила 0,6%.
Как будет проводиться оценка
Анализ будет проводиться в два этапа, каждый из которых содержит свой набор критериев, следует из проекта приказа. Если компания или ИП на первом этапе не будет соответствовать одному или нескольким обязательным критериям, то ведомство укажет на это. На втором этапе оценка будет проводиться по балльной системе: 1 балл за соответствие критерию, 0 – за несоответствие. Всего методика устанавливает для компаний 55 критериев, а для ИП – 31.
Первоначально ФНС планирует анализировать наличие фактов существенных прямых расхождений по НДС, привлечения лица к ответственности за коммерческий подкуп, нахождения в реестре недобросовестных поставщиков, в процедуре ликвидации или одной из процедур банкротства, а также причастности к экстремистской деятельности или терроризму и др. Второй этап оценки во многом связан с требованиями к репутации компаний или ИП и их финансовой стабильности. Среди критериев, в частности, превышение среднемесячной зарплаты сотрудников среднего уровня по региону, ОКВЭДу или масштабу деятельности (в риск-ориентированном подходе, который применяет ФНС, зарплата ниже средней может свидетельствовать об угрозе ухода в тень. – «Ведомости»), соответствие данных о доходах компании уровню налоговой нагрузки по отрасли, наличие иностранцев в составе участников, рентабельность активов и др.
Результат анализа будет формироваться в виде выписки из специально созданного сервиса оценки юридических лиц или сервиса оценки индивидуальных предпринимателей с электронной подписью должностного лица, следует из документа. Одновременно приказ дублирует важное для бизнеса положение закона о новых полномочиях ФНС. Если оценку будет запрашивать иное лицо, то проверяемой компании предварительно будет предоставлена возможность заявить корректировки в течение одного дня.
Снизить риски
Несмотря на то что полномочия по оценке ФНС получит только со следующего года, фактически ведомство уже проводит анализ деятельности компаний. В 2023 г. налоговая служба запустила сервис оценки юридических лиц, к которому можно получить доступ через личный кабинет на ее сайте. После внесения поправок в Налоговый кодекс о наделении ФНС полномочиями по оценке ФХД бизнес высказывал некоторые опасения о возможных рисках такого шага, писали «Ведомости» 20 июня. Среди них, например, неравный подход к оценке лиц в зависимости от того, сколько времени они существуют и каким видом деятельности занимаются, а также отсутствие ответственности за разглашение налоговой или коммерческой тайны при передаче результатов анализа иным лицам.
За все время существования пилотного сервиса по оценке ФХД к его работе не было серьезных нареканий, что повышает вероятность его успешного внедрения на постоянной основе, говорит исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. В целом это один из ряда шагов по развитию прозрачности бизнеса, который одновременно дает предпринимателям представление о том, какие данные о них собирает и анализирует налоговая служба, отмечает он.
В первую очередь этот инструмент будет применяться в госзакупках и очевидно, что вопрос репутации компании будет выходить на первый план, отсеивая недобросовестный бизнес и уменьшая неравную конкуренцию, уверен Шубин. При этом важно, чтобы внедрение системы анализа ФХД не усложнило процесс подачи документов для участия в госзакупках малых компаний и не стало заградительным барьером для стартапов, не соответствующих ряду критериев по объективным причинам, добавляет он.
Что даст оценка ФНС
Методика систематизирует и формализует критерии оценки деятельности, которые налоговые органы фактически и раньше использовали в работе, отмечает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. При этом она не учитывает внутренние бизнес-процессы, временные колебания показателей, отраслевую специфику, а также внешние стресс-факторы, которые могут временно ухудшить показатели отчетности, обращает внимание он. Некоторые критерии могут давать искаженное представление о благонадежности бизнеса (например, государственная регистрация менее 12 месяцев назад, наличие положительного финансового результата, нахождение в процессе реорганизации и проч.), поясняет эксперт. В связи с этим полученную оценку нельзя напрямую трактовать как полноценный аудит реального состояния бизнеса или его рисковости, предупреждает Зарипов.
Данные критерии не могут в полной мере отразить особенности деятельности каждой конкретной компании с учетом всех нюансов из-за их стандартизированности, соглашается советник практики международного налогового планирования BGP Litigation Элина Бурыкина. Сами по себе показатели объективны, чего нельзя сказать об установленных в них порогах, например относительно численности сотрудников менее 50 человек, считает она.
Методика не содержит сущностно новых критериев, говорит юрист Taxology Кристина Данчина. При этом если сейчас большинство этой информации можно получить через открытые данные («Прозрачный бизнес» и различные реестры) и платные базы данных (СПАРК, «Контур.Фокус» и проч.), то новая функция ФНС позволит собрать сведения о контрагенте по критериям в режиме одного окна, говорит она. Методику можно сравнить с Концепцией системы планирования выездных налоговых проверок ФНС, ознакомившись с которой каждая компания может самостоятельно оценить риски назначения проверки и своевременно принять меры по их снижению, добавляет Данчина.
В приказе не регламентирована возможность судебного обжалования компанией результатов анализа ФНС и порядок корректировки сведений о ФХД компании в случае такого обжалования, обращает внимание старший налоговый консультант Tax Compliance Анастасия Аржанова. При этом логично предположить, что к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие обоснованность внесения корректировок, например трудовые договоры с сотрудниками для подтверждения наличия у организации штата и т. д., поясняет она.