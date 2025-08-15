Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Счетная палата сообщила о нарушениях в выплате субсидий по льготным кредитам МСП

При этом недостатки уже устранены, сообщили в Минэке
Ксения Котченко
В случае выявления нарушений условий предоставления субсидии по льготным кредитам соответствующие средства подлежат возврату в федеральный бюджет
В случае выявления нарушений условий предоставления субсидии по льготным кредитам соответствующие средства подлежат возврату в федеральный бюджет / Алексей Орлов / Ведомости

Минэк выдал неправомерные субсидии уполномоченным банкам на возмещение недополученных доходов по 88 кредитным договорам в рамках программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Ущерб оценивается в 56 млн руб., следует из заключения Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения закона «О федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2024 г. в Минэкономразвития. Еще одно замечание Счетной палаты к министерству заключается в том, что Минэк не направил требования об уплате штрафных санкций на сумму 89,4 млн руб. 11 кредитным организациям. Штрафы были связаны с недостаточной результативностью предоставления субсидий, сообщают аудиторы.

Субсидии в размере 56 млн руб. были предоставлены Минэкономразвития банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам заемщиков, которые не соответствовали правилам льготной программы, пояснил «Ведомостям» представитель Счетной палаты. Среди них были заемщики, которые являются субъектами МСП и в основном занимаются оптовой и розничной торговлей или ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, по кредитным договорам на развитие предпринимательской деятельности. Также субсидии получили заемщики, превысившие предельные сроки субсидирования с момента исключения сведений о них из единого реестра субъектов МСП, добавил представитель Счетной палаты. Получили средства и индивидуальные предприниматели, которые в 2023 г. прекратили деятельность.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных