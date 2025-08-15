Счетная палата сообщила о нарушениях в выплате субсидий по льготным кредитам МСП

Счетная палата сообщила о нарушениях в выплате субсидий по льготным кредитам МСППри этом недостатки уже устранены, сообщили в Минэке
Минэк выдал неправомерные субсидии уполномоченным банкам на возмещение недополученных доходов по 88 кредитным договорам в рамках программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Ущерб оценивается в 56 млн руб., следует из заключения Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения закона «О федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2024 г. в Минэкономразвития. Еще одно замечание Счетной палаты к министерству заключается в том, что Минэк не направил требования об уплате штрафных санкций на сумму 89,4 млн руб. 11 кредитным организациям. Штрафы были связаны с недостаточной результативностью предоставления субсидий, сообщают аудиторы.
Субсидии в размере 56 млн руб. были предоставлены Минэкономразвития банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам заемщиков, которые не соответствовали правилам льготной программы, пояснил «Ведомостям» представитель Счетной палаты. Среди них были заемщики, которые являются субъектами МСП и в основном занимаются оптовой и розничной торговлей или ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, по кредитным договорам на развитие предпринимательской деятельности. Также субсидии получили заемщики, превысившие предельные сроки субсидирования с момента исключения сведений о них из единого реестра субъектов МСП, добавил представитель Счетной палаты. Получили средства и индивидуальные предприниматели, которые в 2023 г. прекратили деятельность.