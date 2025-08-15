Счетная палата сообщила о нарушениях в выплате субсидий по льготным кредитам МСП

Минэк выдал неправомерные субсидии уполномоченным банкам на возмещение недополученных доходов по 88 кредитным договорам в рамках программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Ущерб оценивается в 56 млн руб., следует из заключения Счетной палаты о результатах внешней проверки исполнения закона «О федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2024 г. в Минэкономразвития. Еще одно замечание Счетной палаты к министерству заключается в том, что Минэк не направил требования об уплате штрафных санкций на сумму 89,4 млн руб. 11 кредитным организациям. Штрафы были связаны с недостаточной результативностью предоставления субсидий, сообщают аудиторы.