Что будет с рублем после обнуления нормативов продажи валютной выручки

До этого момента крупнейшие российские экспортеры из перечня правительства были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% от зачисленной суммы.