Главная / Экономика /

Что будет с рублем после обнуления нормативов продажи валютной выручки

Сейчас нет необходимости поддерживать курс, так как национальная валюта переукреплена
Анастасия Бойко
Дарья Мосолкина
Ксения Котченко
У правительства (на фото – премьер-министр Михаил Мишустин) остается механизм регулирования объемов продажи валютной выручки в случае изменения конъюнктуры
У правительства (на фото – премьер-министр Михаил Мишустин) остается механизм регулирования объемов продажи валютной выручки в случае изменения конъюнктуры / Дмитрий Астахов / РИА Новости

Правительство обнулило нормативы обязательной репатриации и продажи валютной выручки российскими экспортерами. Такое постановление 14 августа подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью, говорится в пресс-релизе кабмина. Сейчас нет необходимости поддерживать курс рубля, так как он переукреплен, пояснил «Ведомостям» федеральный чиновник.

До этого момента крупнейшие российские экспортеры из перечня правительства были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% от зачисленной суммы.

