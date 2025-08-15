Что будет с рублем после обнуления нормативов продажи валютной выручки

Что будет с рублем после обнуления нормативов продажи валютной выручкиСейчас нет необходимости поддерживать курс, так как национальная валюта переукреплена
Правительство обнулило нормативы обязательной репатриации и продажи валютной выручки российскими экспортерами. Такое постановление 14 августа подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью, говорится в пресс-релизе кабмина. Сейчас нет необходимости поддерживать курс рубля, так как он переукреплен, пояснил «Ведомостям» федеральный чиновник.
До этого момента крупнейшие российские экспортеры из перечня правительства были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% от зачисленной суммы.
Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам