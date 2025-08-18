Россия получила уже четвертый суверенный кредитный рейтинг в Китае

Россия получила уже четвертый суверенный кредитный рейтинг в КитаеАгентства используют рейтинг страны при оценке компаний оттуда
Россия получила суверенный кредитный рейтинг уже в четвертом китайском агентстве, выяснили «Ведомости». 13 августа рейтинги iAsc в национальной и иностранной валютах стране присвоило государственное агентство Dagong International: такая оценка говорит о высокой способности к погашению долга, низком риске дефолта и относительной уязвимости к неблагоприятным экономическим условиям. Прогноз по рейтингу – «стабильный».
После начала СВО на Украине международные агентства Fitch, Moody’s и S&P сначала понизили, а затем отозвали рейтинги России и российских эмитентов. «Большая тройка», базирующаяся в США, сослалась на санкции ЕС – с марта 2022 г. агентствам оттуда запрещено рейтинговать Россию и местные компании. На момент начала СВО у России были инвестиционные рейтинги BBB- в Fitch и S&P, а в Moody’s – спекулятивный Ba1.