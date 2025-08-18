Газета
Главная / Экономика /

Россия получила уже четвертый суверенный кредитный рейтинг в Китае

Агентства используют рейтинг страны при оценке компаний оттуда
Артем Кульша
Китайские агентства описывают ключевые, реально существующие тенденции, наблюдаемые на основе общедоступных данных
Китайские агентства описывают ключевые, реально существующие тенденции, наблюдаемые на основе общедоступных данных / Евгений Разумный / Ведомости

Россия получила суверенный кредитный рейтинг уже в четвертом китайском агентстве, выяснили «Ведомости». 13 августа рейтинги iAsc в национальной и иностранной валютах стране присвоило государственное агентство Dagong International: такая оценка говорит о высокой способности к погашению долга, низком риске дефолта и относительной уязвимости к неблагоприятным экономическим условиям. Прогноз по рейтингу – «стабильный».

После начала СВО на Украине международные агентства Fitch, Moody’s и S&P сначала понизили, а затем отозвали рейтинги России и российских эмитентов. «Большая тройка», базирующаяся в США, сослалась на санкции ЕС – с марта 2022 г. агентствам оттуда запрещено рейтинговать Россию и местные компании. На момент начала СВО у России были инвестиционные рейтинги BBB- в Fitch и S&P, а в Moody’s – спекулятивный Ba1.

