Россия получила уже четвертый суверенный кредитный рейтинг в Китае

После начала СВО на Украине международные агентства Fitch, Moody’s и S&P сначала понизили, а затем отозвали рейтинги России и российских эмитентов. «Большая тройка», базирующаяся в США, сослалась на санкции ЕС – с марта 2022 г. агентствам оттуда запрещено рейтинговать Россию и местные компании. На момент начала СВО у России были инвестиционные рейтинги BBB- в Fitch и S&P, а в Moody’s – спекулятивный Ba1.