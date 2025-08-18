Бизнес просит заменить штрафы за ошибки в налоговой отчетности на предупреждения

Бизнес просит заменить штрафы за ошибки в налоговой отчетности на предупрежденияРанее Минфин уже планировал ввести такой механизм
Деловое объединение «Опора России» (представляет интересы малого и среднего бизнеса) просит внедрить механизм замены штрафов за отдельные налоговые правонарушения, совершенные впервые, на предупреждения. Об этом говорится в письме исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина на имя директора департамента налоговой политики Минфина Данила Волкова (есть у «Ведомостей»). В Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025–2027 гг. уже предусмотрено введение «института предупреждения, который будет применяться вместо штрафа за отдельные налоговые правонарушения», пишет Шубин. При этом такие изменения не были подготовлены и приняты.
Введение предупреждений как меры ответственности позволит избежать чрезмерного наказания для налогоплательщиков, которые допустили незначительные правонарушения, например опоздали со сдачей декларации, но при этом не уклонялись от уплаты налогов и не причинили ущерба бюджету, говорится в письме. Бизнес, получивший предупреждение, будет заинтересован исправить свои ошибки и избежать повторных нарушений, что повысит уровень налоговой дисциплины, считают в «Опоре России». Кроме того, введение института предупреждений будет способствовать снижению количества споров между предпринимателями и налоговыми органами, что уменьшит нагрузку на судебную систему.
«Опора России» ссылается на ст. 3.4 КоАПа, в которой указано, что предупреждение может быть применено как мера ответственности за некоторые административные правонарушения, если они совершены впервые и не представляют серьезной угрозы для общественного порядка. Механизм в отношении налогов мог бы работать по аналогии с этой статьей, считает бизнес.
«Ведомости» отправили запрос в Минфин.
Налоговые новации
Предложение связано с введением налоговых новаций для малого и среднего бизнеса, которые вступили в силу с этого года, пояснил «Ведомостям» Шубин. В 2025 г. налоговые органы не будут штрафовать бизнес, который впервые перешел на НДС, напомнил он. Такую меру можно было бы расширить на все статьи, которые связаны с отчетностью и ошибками технического характера, добавляет Шубин. Сейчас компании испытывают напряжение из-за новых правил в нормативной сфере, отметил он.
С текущего года налоговые условия для МСП претерпели существенные изменения. Порог дохода для бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН) вырос с 200 млн до 450 млн руб. Одновременно таких налогоплательщиков обязали платить НДС при превышении уровня дохода в 60 млн руб. Организации могут использовать по собственному выбору специальные ставки – 5% (применяется при диапазоне доходов от 60 млн до 250 млн руб.) или 7% (от 250 млн до 450 млн руб.), но без права вычета «входного» НДС – или общие ставки 20 и 10% соответственно на стандартных условиях, т. е. с возможностью вычета.
В начале года бизнес-объединение «Опора России» попросило не штрафовать предпринимателей на УСН за нарушения при подаче деклараций по НДС весь текущий год, писал РБК. Правительство удовлетворило эту просьбу только частично. В апреле кабмин ввел мораторий на штрафные санкции за непредставление в срок первой налоговой декларации по НДС в 2025 г.
Актуальна ли мера
Налоговое законодательство отличается высокой неопределенностью, запутанностью и изменчивостью, предупреждения позволили бы предотвратить наказание в условиях недостаточной ясности и стабильности правил, полагает партнер юрфирмы «МЭФ Legal» Вадим Зарипов. В то же время неуплата налога может возникать по самым разным причинам, поэтому применимость предупреждений к основному составу (ст. 122 НК) под вопросом, считает эксперт. На первом этапе можно было бы внедрить этот институт в отношении составов, не предусматривающих ответственность за неуплату налога, и оценить его действенность, добавил он.
Сейчас в Налоговом кодексе есть ст. 112, которая содержит перечень обстоятельств, смягчающих ответственность за ряд налоговых нарушений, напоминает советник, руководитель налоговой практики фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Елена Констандина. В то же время суды нередко отказывают в снижении штрафа и не учитывают впервые совершенное правонарушение в качестве такого обстоятельства, добавляет она. Некоторые судьи отказываются снижать штраф, принимая во внимание характер и обстоятельства правонарушения, свидетельствующие о получении необоснованной налоговой выгоды, приводит пример она.
Кроме того, суды ссылаются на то, что совершение правонарушения впервые само по себе не является обстоятельством, смягчающим ответственность, поскольку это противоречило бы требованию неотвратимости наказания для любого лица, говорит Констандина. Например, в постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 10.07.2012 по делу № А78-7098/2011 указывалось, что «добросовестность не является смягчающим ответственность обстоятельством». Даже если институт предупреждения будет внедрен вместо штрафа, перечень правонарушений, в отношении которых такой механизм может применяться, будет сильно ограничен ввиду негативной позиции судов, полагает Констандина.
Предупреждение дает возможность исправиться, но при этом показывает, что государство внимательно следит за налогоплательщиком и второго прощения не будет, отмечает партнер департамента налогов и права компании ДРТ Антон Зыков. Механизм предупреждения, который уже есть в КоАПе, редко использовался налоговыми инспекциями в рамках их компетенций (валютные нарушения, нарушения в сфере ККТ), добавляет Зыков. Мера облегчила бы судьбу многих налогоплательщиков, особенно нарушивших закон по неосторожности, считает он.
При этом эксперт отмечает противоположную тенденцию к усилению ответственности за налоговые нарушения – например, с 1 января 2024 г. существенно выросли штрафы за ошибки в области трансфертного ценообразования. Кроме того, штрафы – одна из статей пополнения бюджета, поэтому замена их на предупреждения снизит фискальные поступления, добавил Зыков.