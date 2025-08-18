Бизнес просит заменить штрафы за ошибки в налоговой отчетности на предупреждения

Предложение связано с введением налоговых новаций для малого и среднего бизнеса, которые вступили в силу с этого года, пояснил «Ведомостям» Шубин. В 2025 г. налоговые органы не будут штрафовать бизнес, который впервые перешел на НДС, напомнил он. Такую меру можно было бы расширить на все статьи, которые связаны с отчетностью и ошибками технического характера, добавляет Шубин. Сейчас компании испытывают напряжение из-за новых правил в нормативной сфере, отметил он.