Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Китай в июне закупил рекордный с начала года объем СПГ

И поставил рекорд в экспорте нефтепродуктов
Илья Лакстыгал
Промышленное производство в Китае росло в июле медленнее, чем ожидалось
Промышленное производство в Китае росло в июле медленнее, чем ожидалось / IMAGO / TASS

В июне 2025 г. Китай обошел Японию по объему импорта СПГ (5,44 млн т), как и в мае 2025 г. (тогда импорт в КНР составил 5,31 млн т). С декабря по апрель крупнейшим мировым покупателем была Япония. В то же время в годовом выражении, к июню 2024 г. (5,899 млн т), поставки в Китай снизились на 7%. Крупнейшим поставщиком СПГ в Китай является Россия. В апреле из-за продолжавшейся до середины мая торговой войны с США (заморожена до 10 ноября) Пекин вообще прекращал закупки американского СПГ, возобновив их в мае.

Поставки трубопроводного газа в Китай, по данным его таможни, в июне 2025 г. достигли 6,762 млрд куб. м, что на 5% выше уровня прошлого года. КНР получает трубопроводный газ от России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. По словам завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергея Луконина, Китай, вполне возможно, в мае и июне, когда фиксировались последовательно рекорды закупок СПГ извне, приобретал это сырье впрок. «Если бы в связи с Украиной на Россию, как крупнейшего поставщика СПГ, ввели дополнительные ограничения, цены на СПГ выросли бы», – рассуждает Луконин. Также он допускает, что эти показатели могут совпадать и с традиционной подготовкой к зиме. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков добавляет, что к июлю-августу в КНР традиционно нарастает все энергопотребление, поэтому СПГ закупают больше, так что, возможно, максимум еще обновится.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных