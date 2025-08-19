Китай в июне закупил рекордный с начала года объем СПГ

Поставки трубопроводного газа в Китай, по данным его таможни, в июне 2025 г. достигли 6,762 млрд куб. м, что на 5% выше уровня прошлого года. КНР получает трубопроводный газ от России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. По словам завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергея Луконина, Китай, вполне возможно, в мае и июне, когда фиксировались последовательно рекорды закупок СПГ извне, приобретал это сырье впрок. «Если бы в связи с Украиной на Россию, как крупнейшего поставщика СПГ, ввели дополнительные ограничения, цены на СПГ выросли бы», – рассуждает Луконин. Также он допускает, что эти показатели могут совпадать и с традиционной подготовкой к зиме. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков добавляет, что к июлю-августу в КНР традиционно нарастает все энергопотребление, поэтому СПГ закупают больше, так что, возможно, максимум еще обновится.