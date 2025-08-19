Китай в июне закупил рекордный с начала года объем СПГ

Китай в июне закупил рекордный с начала года объем СПГИ поставил рекорд в экспорте нефтепродуктов
В июне 2025 г. Китай обошел Японию по объему импорта СПГ (5,44 млн т), как и в мае 2025 г. (тогда импорт в КНР составил 5,31 млн т). С декабря по апрель крупнейшим мировым покупателем была Япония. В то же время в годовом выражении, к июню 2024 г. (5,899 млн т), поставки в Китай снизились на 7%. Крупнейшим поставщиком СПГ в Китай является Россия. В апреле из-за продолжавшейся до середины мая торговой войны с США (заморожена до 10 ноября) Пекин вообще прекращал закупки американского СПГ, возобновив их в мае.
Поставки трубопроводного газа в Китай, по данным его таможни, в июне 2025 г. достигли 6,762 млрд куб. м, что на 5% выше уровня прошлого года. КНР получает трубопроводный газ от России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. По словам завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергея Луконина, Китай, вполне возможно, в мае и июне, когда фиксировались последовательно рекорды закупок СПГ извне, приобретал это сырье впрок. «Если бы в связи с Украиной на Россию, как крупнейшего поставщика СПГ, ввели дополнительные ограничения, цены на СПГ выросли бы», – рассуждает Луконин. Также он допускает, что эти показатели могут совпадать и с традиционной подготовкой к зиме. Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков добавляет, что к июлю-августу в КНР традиционно нарастает все энергопотребление, поэтому СПГ закупают больше, так что, возможно, максимум еще обновится.