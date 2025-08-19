Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Таможенники снизили доначисления бизнесу во II квартале более чем на треть

При этом контроль с их стороны скорее усилился, говорят участники ВЭД
Дарья Мосолкина
Падение доначислений происходит на фоне высокой базы прошлого года по итогу 2024 г. их сумма достигла 56,4 млрд руб. , превысив показатель 2023 г. на 58%
Падение доначислений происходит на фоне высокой базы прошлого года по итогу 2024 г. их сумма достигла 56,4 млрд руб. , превысив показатель 2023 г. на 58% / Кирилл Брага / РИА Новости

Таможенные органы во II квартале доначислили бизнесу пошлин на 9,3 млрд руб. в результате контроля после выпуска товаров, рассказал «Ведомостям» представитель Федеральной таможенной службы (ФТС). Это на 36,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, когда было доначислено 14,6 млрд руб. По сравнению с I кварталом показатель также снизился – более чем в 2 раза – с 17,8 млрд руб. Среди основных нарушений, выявленных в апреле – июне, – занижение таможенной стоимости продукции, заявление недостоверных либо ошибочных сведений о классификационном коде, а также незаконный оборот товаров, рассказал представитель ведомства.

Доначисления оказались ниже из-за того, что прошлогодние показатели были рекордными, пояснил «Ведомостям» представитель ФТС. На динамику 2024 г. повлияли появление новых направлений контроля и опыт эффективного взаимодействия с ФНС по ранее проведенным проверкам по лицензионным платежам, добавил собеседник.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных