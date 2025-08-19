Таможенники снизили доначисления бизнесу во II квартале более чем на треть

Таможенные органы во II квартале доначислили бизнесу пошлин на 9,3 млрд руб. в результате контроля после выпуска товаров, рассказал «Ведомостям» представитель Федеральной таможенной службы (ФТС). Это на 36,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, когда было доначислено 14,6 млрд руб. По сравнению с I кварталом показатель также снизился – более чем в 2 раза – с 17,8 млрд руб. Среди основных нарушений, выявленных в апреле – июне, – занижение таможенной стоимости продукции, заявление недостоверных либо ошибочных сведений о классификационном коде, а также незаконный оборот товаров, рассказал представитель ведомства.