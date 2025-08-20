Власти обсуждают отмену льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса

Власти обсуждают отмену льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнесаОдной из причин мог стать возросший дефицит бюджета Соцфонда
Власти прорабатывают отмену льготных тарифов страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с обсуждением, и подтвердил федеральный чиновник. Исключение могут составить производственные компании из приоритетных отраслей – для них льгота может сохраниться, сообщили собеседники «Ведомостей». По их словам, с инициативой выступил Минфин. Обсуждаются различные модификации усечения льготы, дискуссия пока продолжается. Рассмотреть законопроект могут уже на осенней сессии Госдумы, говорит источник, знакомый с обсуждением.
Сейчас ставка страховых взносов для крупного бизнеса составляет 30%, а для малого и среднего с выручкой до 2 млрд руб. и числом сотрудников до 250 человек действует пониженный тариф – 15%. При этом льгота распространяется только на часть зарплаты, превышающую 1,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ; в 2025 г. установлен на уровне 22 440 руб.). Часть зарплаты ниже 1,5 МРОТ облагается по стандартной ставке 30%. До 2025 г. льготный порог составлял 1 МРОТ. Пониженные тарифы страховых взносов были введены как мера поддержки бизнеса во время пандемии в 2020 г.
Кроме того, преференциальные условия по страховым взносам действуют для IT-компаний – они платят 7,6% со всего фонда оплаты труда независимо от размера бизнеса. Такая же ставка действует для резидентов особых экономических зон и территорий опережающего развития в течение 10 лет после регистрации.
С этого года тариф 7,6% распространяется на МСП из отраслей обрабатывающей промышленности по перечню правительства (например, производство продуктов питания, одежды, фармсубстанций, промматериалов, готовых металлических изделий, бытовых приборов, транспортных средств и оборудования, мебели).
В мае премьер-министр Михаил Мишустин по итогам правкомиссии по вопросам развития МСП поручил проанализировать эффективность применения пониженных страховых взносов субъектами МСП и представить предложения по их оптимизации, писали «Ведомости». Ответственными были назначены Минфин, Минэк, Минтруд и ФНС.
В ходе правкомиссии бизнес просил расширить перечень получателей страховых льгот по пониженной ставке 7,6% на предприятия металлообработки, производителей детских игрушек, текстильных изделий, писали «Ведомости». Источником финансирования могла бы стать оптимизация льготы для компаний МСП, которые занижают зарплаты, но имеют право платить взносы по пониженной ставке со всей зарплаты, предлагал президент «Опоры России» Александр Калинин. В частности, предлагалось, чтобы такие компании платили пониженные взносы с зарплаты выше 1,5 МРОТ, как и остальные субъекты МСП.
Минфин и Минэкономразвития обсуждают отмену неэффективных льгот, говорил министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ-2025. «Скоро вы увидите предложения», – подчеркнул он, добавив, что налоговые льготы – это те же расходы.
Страховые взносы, которые работодатели уплачивают за сотрудников, направляются в бюджет Социального фонда. Одной из причин возможной отмены льготы мог стать возросший дефицит бюджета Соцфонда, говорят два собеседника «Ведомостей», знакомых с обсуждением.
По данным казначейства, бюджеты государственных внебюджетных фондов (Соцфонда и Фонда обязательного медицинского страхования) за первые шесть месяцев текущего года исполнены с дефицитом 236,9 млрд руб. Доходы фондов составили 10,135 трлн руб., расходы – 10,250 трлн руб. Согласно закону о бюджете Соцфонда, в 2025 г. планируется его дефицит в размере 369,5 млрд руб. В частности, доходы запланированы в объеме 16,6 трлн руб., расходы – 16,9 трлн руб. Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, составит 4 трлн руб.
«Ведомости» отправили запрос в Минфин и Минэкономразвития.
Реакция бизнеса
Деловое объединение «Опора России» выступает против отмены льготы по страховым взносам для МСП, сообщил «Ведомостям» Калинин. У малого и среднего бизнеса большая нагрузка на фонд оплаты труда (ФОТ), поэтому повышение страховых взносов для них может привести к уходу компаний в тень. При этом важно смотреть детали предложения Минфина, считает президент «Опоры России». Если речь идет об уравнивании всех МСП в льготах по страховым взносам, то это было бы справедливо, считает Калинин. В то же время полная отмена негативно скажется на развитии сектора, добавляет он.
Сокращение льготных тарифов страховых взносов может стать для малых компаний «ударом, от которого многие уже не оправятся», считает председатель комитета ТПП по поддержке и развитию МСП Александр Изюков. Больше всего от этой меры пострадают добросовестные предприниматели, работающие вбелую, – им останется либо закрыться, либо уйти в тень, предупреждает он.
Уже сейчас малый бизнес вынужден существовать в «токсичной» среде ведения бизнеса: по оценкам ТПП, в первом полугодии порядка 640 000 субъектов МСП прекратили свою работу, отмечает Изюков. Несмотря на формальное сохранение многих мер поддержки для малого бизнеса, на практике они почти не работают из-за отсутствия финансирования таких программ, поэтому льготные ставки страхвзносов, по сути, единственный работающий механизм, добавил он.
По данным единого реестра МСП, на 10 августа в стране было зарегистрировано 6,469 млн субъектов МСП. Из них большая часть (6,2 млн) – микропредприятия, 235 500 – малые, 22 200 – средние. В начале 2020 г., до введения льготы по страховым взносам, в России было на 0,5 млн субъектов МСП меньше – 5,917 млн.
Последствия отмены льгот
Пониженные ставки страховых взносов сейчас крайне существенная мера поддержки для МСП отдельных бизнес-направлений, например в производственном секторе, где очень большой белый ФОТ, говорит эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов. В классическом варианте (при ставке 30%) страхвзносы составляют треть от ФОТа без учета НДФЛ, напоминает он.
Помимо финансовой экономии для бизнеса эта мера поддержки дает серьезный стимул к обелению, лишившись которого бизнес «инстинктивно» будет искать лазейки и способы оптимизации, полагает Саськов. ФНС сейчас обладает колоссальным контрольным инструментарием и может проследить огромное количество операций, признает эксперт. По мнению Саськова, действенной мерой мог бы стать пересмотр условий предоставления пониженных ставок страхвзносов в пользу человекоемких отраслей, для которых они составляют очень существенную часть расходов.
Полная отмена льготных тарифов по страховым взносам для МСП может быть особо ощутимой для компаний с большой численностью сотрудников и с зарплатами, значительно превышающими федеральный МРОТ, отмечает старший преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Анастасия Мельникова. Для микропредприятий изменение суммы выплат не будет столь велико, особенно в регионах, где зарплаты ниже. Ожидаемым результатом может стать переход на аутсорс, когда компании не будут принимать сотрудников в штат, а нанимать, например, самозанятых, полагает Мельникова. Но для такой схемы имеются ограничения: нельзя нанимать самозанятого, если он работал в компании ранее по трудовому договору менее двух лет назад, напоминает эксперт.
Поддержка малого бизнеса в этом году в целом сократилась – это заметно и по уменьшению финансирования этого сектора, и по сокращению профильного нацпроекта, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По его словам, власти стремятся сократить льготы, чтобы насытить бюджет для избежания хронического дефицита.