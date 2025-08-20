Власти обсуждают отмену льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса

Деловое объединение «Опора России» выступает против отмены льготы по страховым взносам для МСП, сообщил «Ведомостям» Калинин. У малого и среднего бизнеса большая нагрузка на фонд оплаты труда (ФОТ), поэтому повышение страховых взносов для них может привести к уходу компаний в тень. При этом важно смотреть детали предложения Минфина, считает президент «Опоры России». Если речь идет об уравнивании всех МСП в льготах по страховым взносам, то это было бы справедливо, считает Калинин. В то же время полная отмена негативно скажется на развитии сектора, добавляет он.