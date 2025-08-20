Минцифры подготовило концепцию регулирования искусственного интеллекта

Минцифры разработало проект концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 г. В документе описаны ключевые факторы, которые влияют на развитие и внедрение ИИ в различных отраслях, а также принципы, на которых должно основываться будущее регулирование сферы. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», представитель Минцифры подтвердил его подлинность.