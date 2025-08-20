Минцифры подготовило концепцию регулирования искусственного интеллекта

Минцифры подготовило концепцию регулирования искусственного интеллектаВ документе нет конкретных регуляторных инициатив, но есть принципы, на базе которых можно создать будущие законы
Минцифры разработало проект концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 г. В документе описаны ключевые факторы, которые влияют на развитие и внедрение ИИ в различных отраслях, а также принципы, на которых должно основываться будущее регулирование сферы. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», представитель Минцифры подтвердил его подлинность.
Собеседник уточнил, что проект разработан совместно с Альянсом в сфере ИИ (включает крупные компании, заинтересованные в развитии этих технологий). «В настоящее время документ проходит экспертное обсуждение и консультации с представителями индустрии и отраслей, в которых активно внедряются ИИ-технологии», – уточнил представитель Минцифры. По итогам консультаций документ будет направлен на межведомственное согласование, говорит он.