Счетная палата усомнилась в эффективном использовании инвесткредитов регионами

Регионы недостаточно результативно используют предоставленные им из бюджета инвестиционные кредиты: большинство реализуемых за их счет инфраструктурных проектов переносится на срок от года до четырех лет при одновременном росте стоимости части из них. Такой вывод сделала Счетная палата в отчете о результатах анализа изменения состояния госдолга субъектов и эффективности использования бюджетных кредитов, выданных в 2022–2024 гг., с которым ознакомились «Ведомости». На начало текущего года доля таких кредитов в общем объеме госдолга по бюджетным заимствованиям регионов составила 34,4%, указано в документе.