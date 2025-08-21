Газета
Главная / Экономика /

Счетная палата усомнилась в эффективном использовании инвесткредитов регионами

Срок реализации большого числа проектов переносится при одновременном росте их стоимости
Дарья Мосолкина
Государству необходимо усилить контроль за эффективностью реализации проектов, под которые были выданы бюджетные кредиты
Константин Михальчевский / РИА Новости

Регионы недостаточно результативно используют предоставленные им из бюджета инвестиционные кредиты: большинство реализуемых за их счет инфраструктурных проектов переносится на срок от года до четырех лет при одновременном росте стоимости части из них. Такой вывод сделала Счетная палата в отчете о результатах анализа изменения состояния госдолга субъектов и эффективности использования бюджетных кредитов, выданных в 2022–2024 гг., с которым ознакомились «Ведомости». На начало текущего года доля таких кредитов в общем объеме госдолга по бюджетным заимствованиям регионов составила 34,4%, указано в документе.

Сейчас в России параллельно существуют три механизма предоставления бюджетных инвесткредитов: инвестиционные бюджетные кредиты (ИБК), казначейские инфраструктурные кредиты (КИК) и специальные казначейские кредиты (СКК). Анализ правил предоставления СКК и КИК показал, что они сопоставимы с ИБК (срок – 15 лет по ставке 3% годовых), также похожи их цели (реализация инфраструктурных проектов и мероприятий) и основные направления использования бюджетных средств (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и др.), пишет Счетная палата. Использование трех столь схожих механизмов предоставления бюджетных кредитов усложняет их получение, контроль за ними и «не способствует прозрачности бюджетного учета», указано в отчете.

