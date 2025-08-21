Счетная палата усомнилась в эффективном использовании инвесткредитов регионами

Счетная палата усомнилась в эффективном использовании инвесткредитов регионамиСрок реализации большого числа проектов переносится при одновременном росте их стоимости
Регионы недостаточно результативно используют предоставленные им из бюджета инвестиционные кредиты: большинство реализуемых за их счет инфраструктурных проектов переносится на срок от года до четырех лет при одновременном росте стоимости части из них. Такой вывод сделала Счетная палата в отчете о результатах анализа изменения состояния госдолга субъектов и эффективности использования бюджетных кредитов, выданных в 2022–2024 гг., с которым ознакомились «Ведомости». На начало текущего года доля таких кредитов в общем объеме госдолга по бюджетным заимствованиям регионов составила 34,4%, указано в документе.
Сейчас в России параллельно существуют три механизма предоставления бюджетных инвесткредитов: инвестиционные бюджетные кредиты (ИБК), казначейские инфраструктурные кредиты (КИК) и специальные казначейские кредиты (СКК). Анализ правил предоставления СКК и КИК показал, что они сопоставимы с ИБК (срок – 15 лет по ставке 3% годовых), также похожи их цели (реализация инфраструктурных проектов и мероприятий) и основные направления использования бюджетных средств (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и др.), пишет Счетная палата. Использование трех столь схожих механизмов предоставления бюджетных кредитов усложняет их получение, контроль за ними и «не способствует прозрачности бюджетного учета», указано в отчете.