Что означает снижение цен пятую неделю подряд

Индекс потребительских цен (ИПЦ) за период с 12 по 18 августа снизился на 0,04% после спада на 0,08% неделей ранее. Снижение цен началось на неделе с 15 по 21 июля (на 0,05%), продолжилось с 22 по 28 июля (также на 0,05%), а затем ускорилось с 29 июля по 4 августа до 0,13%. С начала месяца по 18 августа товары и услуги стали дешевле на 0,19%, с начала года инфляция составила 4,16%, следует из данных Росстата. В годовом выражении Минэк оценил рост цен в 8,46% на 18 августа.