Что означает снижение цен пятую неделю подряд

Что означает снижение цен пятую неделю подрядСезонное удешевление продукции вписывается в прогноз ЦБ, что может стать поводом для снижения ставки
Индекс потребительских цен (ИПЦ) за период с 12 по 18 августа снизился на 0,04% после спада на 0,08% неделей ранее. Снижение цен началось на неделе с 15 по 21 июля (на 0,05%), продолжилось с 22 по 28 июля (также на 0,05%), а затем ускорилось с 29 июля по 4 августа до 0,13%. С начала месяца по 18 августа товары и услуги стали дешевле на 0,19%, с начала года инфляция составила 4,16%, следует из данных Росстата. В годовом выражении Минэк оценил рост цен в 8,46% на 18 августа.
В сегменте продовольственных товаров снижение цен за неделю составило 0,2%, отмечает Минэк в обзоре «О текущей ценовой ситуации». Снизилась стоимость плодоовощей (в среднем на 3,7%), в том числе продуктов «борщевого набора» – картофеля (на 8,9%), помидоров (на 7,4%), лука (на 6,7%), свеклы (на 6,3%), капусты и моркови (на 6,2%). Также незначительно подешевели масло, яйца и мука. В то же время выросли цены на огурцы (на 5,2%).
Непродовольственные товары подорожали на 0,1%. Цены на электро- и бытовые приборы, а также легковые автомобили стабильны вторую неделю подряд, отмечает министерство. Продолжилось снижение цен на бытовую химию (на 0,1%), строительные материалы и медикаменты (на 0,06%).
Услуги за неделю незначительно подорожали (на 0,06%), следует из данных Минэка. Продолжается снижение цен на услуги санаториев (на 0,1%), цены на проживание в гостиницах не изменились. Снизились темпы удорожания услуг по восстановлению зуба пломбой (до 0,1%), на бытовые услуги рост цен остался на уровне прошлой недели (0,2%).
В июле инфляция на потребительском рынке составила 0,57% к предыдущему месяцу на фоне индексации тарифов жилищно-коммунальных услуг. По оценке Минэка, без учета этого фактора снижение цен составило 0,23%. В годовом выражении инфляция в конце июля замедлилась до 8,79% после 9,40% на конец июня. На фоне замедления роста цен ЦБ второй раз подряд снизил ключевую ставку – до 18%. Также регулятор пересмотрел прогноз по инфляции на конец года до 6–7% с предыдущей оценки 7–8%. Следующее заседание по ставке назначено на 12 сентября.
Одновременно со снижением цен население, напротив, фиксирует их рост. В частности, в августе инфляционные ожидания граждан выросли до 13,5% с 13% в июле, а наблюдаемая ими инфляция – до 16,1% с 15% месяцем ранее.
Почему снижаются цены
Снижение недельного ИПЦ с конца июля по начало/середину сентября – это сезонная норма, отмечает главный экономист ВТБ Родион Латыпов. Хотя в прошлом году рост цен был избыточно высоким, поэтому сезонного снижения цен не наблюдалось.
Дефляция продлится до первой или второй недели сентября, полагает Латыпов. По оценкам эксперта, в августе снижение цен составит 0,25% в месячном выражении.
Несмотря на замедление дефляционной динамики, за оставшуюся часть месяца динамика вряд ли может измениться настолько, чтобы нивелировать накопленный с начала месяца минус, отмечает директор по инвестициям «Астра управление активами» Дмитрий Полевой. Таким образом, в августе ожидается отрицательное изменение цен в месячном выражении, согласен он. Последний раз похожий эпизод наблюдался летом 2022 г. – тогда цены падали 11 недель подряд, напоминает Полевой.
Снижение индекса потребительских цен в августе – это не аномалия, а нормальная сезонность инфляции, отмечает руководитель Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка Александр Исаков. За динамикой цен главным образом стоит сезонное удешевление плодоовощной продукции, доля которой в индексе значительна – 5%, добавляет экономист.
Основная причина дефляции – это ускоренное снижение цен на плодоовощную продукцию, ряд других сезонных эффектов в наиболее волатильных компонентах, подтверждает Полевой. По его словам, все это происходит на фоне улучшения динамики в остальной части корзины под воздействием жесткой политики ЦБ и крепкого рубля.
С поправкой на сезонность индекс продолжил расти, отмечает Латыпов. На отчетной неделе текущие темпы инфляции составили около 3%, т. е. ценовое давление остается сдержанным, но не избыточно низким, добавил экономист.
Как это повлияет на ставку
Эталонная траектория инфляции от ЦБ, соответствующая 4% за год, требует снижения цен в августе на 0,38% месяц к месяцу с последующим повышением на 0,08% в сентябре, отмечает Полевой. К середине августа мы идем скорее ближе к нижней границе прогноза регулятора, говорит эксперт. В связи с этим ЦБ будет вновь выбирать между снижением на 100 и 200 базисных пунктов в сентябре, полагает Полевой. Результат будет понятен ближе к заседанию – будут дополнительные важные данные, добавляет он.
Опубликованные данные ИПЦ не дают новых или неожиданных сигналов для рынка и регулятора, считает Исаков. По его оценкам, траектория соответствует росту цен в 6,5% по итогам года. В условиях высокой волатильности продовольственных цен и индексации тарифов на коммунальные услуги большее внимание будет уделяться базовым и аналитическим метрикам ценового давления, полагает эксперт.
ЦБ учитывает и инфляционные ожидания населения при оценке среднесрочной устойчивости ценовой динамики, напоминает Латыпов. Рост инфляционных ожиданий в августе – это субъективная оценка людей, которые остро реагируют на наибольшие ценовые шоки вокруг, отмечает Полевой. Таким шоком в июле и августе мог стать рекордный рост тарифов ЖКХ и продолжающийся рост цен на бензин.