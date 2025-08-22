Мигранты из Киргизии в России могут пострадать из-за санкций США

Мигранты из Киргизии в России могут пострадать из-за санкций СШАПрезидент страны пишет Дональду Трампу об этой проблеме
Руководство Киргизии призвало президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не смешивать политику с экономикой при введении санкций против киргизских банков. Об этом в интервью местному агентству Kabar заявил 21 августа президент республики Садыр Жапаров, комментируя расширение накануне британским правительством санкционных списков, куда вошли пять киргизских компаний, включая «Капитал банк». По его словам, власти этих государств не смогли предоставить Бишкеку никаких доказательств нарушений со стороны государственного «Керемет банка» и «Капитал банка», а решения о рестрикциях были основаны на ложных данных, поступивших от местных НПО и недоброжелателей.
Всего в республике работает 21 банк и, для того чтобы устранить вероятность их подпадания под вторичные санкции, киргизское правительство позволило работать с российским рублем только «Керемет банку», где все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в государственный бюджет. Более того, Бишкек предложил американцам провести аудит своей банковской системы, но, как утверждает Жапаров, Вашингтон делать это отказался.
По словам киргизского лидера, санкционное давление британского правительства на Бишкек может быть связано с быстрым экономическим ростом республики, которая за первые семь месяцев текущего года выросла на 11,7%. «Великие державы ведь не хотят, чтобы другие страны быстро развивались. Они предпочитают, чтобы все смотрели на них и зависели от них», – добавил президент.
По словам Жапарова, из-за действий западных санкций пострадают в первую очередь граждане Киргизии, а не России. «В России работают около 1 млн наших сограждан, которые ежедневно переводят сюда миллиарды рублей. Эти средства нужно конвертировать и обеспечивать людям доступ к ним», – пояснил глава государства.
Помимо указанных банков в новый санкционный список Великобритании также попали три физлица, а также криптовалютные биржи Grinex, Meer и инфраструктура, обеспечивающая новый рублевый криптотокен A7A5. Последняя за четыре месяца 2025 г. обеспечила транзакции на сумму $9,3 млрд и была создана именно с целью обхода западных санкций, говорится в сообщении британского кабинета министров. По их данным, эти ограничения позволят пресекать любые механизмы обхода Россией западных санкций.
Основания для включения в британский список киргизских банков очень расплывчатые, замечает советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин. По его словам, правительства США и Великобритании не предоставили внятной информации, а деятельность банка в стратегических секторах России или в сферах, имеющих экономическое значение для российского правительства, не является четким основанием для рестрикций. «Не исключаю, что реальной причиной стало осуществление банком операций в рублях. Вариантов у Бишкека не так много – власти могут передать эту опцию другим банкам», – отметил эксперт.
$3 млрд переводов
Трансграничные денежные переводы занимают существенное место в киргизской экономике, стимулируют рост внутреннего спроса, что способствует росту налоговых поступлений, объясняет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Артем Пылин. По его словам, вторичные санкции в отношении киргизских госбанков могут привести к ограничению их долларовых расчетов, что может больно ударить по экономике страны, учитывая высокий уровень ее долларизации и сильную зависимость от иностранного капитала.
Это не первые экономические ограничения Запада против киргизских компаний за их якобы связь с Россией. За неделю до британцев санкции в отношении Grinex также ввели США. В минфине назвали ее наследницей закрывшейся в марте российской криптобиржи Garantex, попавшей в американский санкционный список еще в апреле 2022 г. Кроме нее в этот список вошла киргизская Old Vector.
Сам «Керемет банк» попал в санкционный список минфина США еще 15 января якобы за связь с российским ПСБ, который находится под американскими санкциями с 2022 г. По данным американских властей, «Керемет» был связан с неким крупным российским предпринимателем, который, в свою очередь, был близок российскому правительству. Через несколько дней киргизский банк объявил об ограничении использования карт международной платежной системы Visa в республике.
В октябре 2024 г. под американские вторичные санкции подпала компания Service Fly Bishkek, которая, по данным минфина, отправила в Россию «товары высокого приоритета», в частности микроэлектронику и авиационные компоненты. С апреля того же года из-за рестрикций США в отношении Национальной платежной системы в республике перестали работать карты «Мир». А в декабре 2023 г. в список минфина США вошла еще компания из Киргизии Weitmann Handeln Allianz.
США и Великобритания ввели санкции против киргизских компаний на том основании, что их деятельность не соответствует целям американской санкционной политики, говорит партнер BGP Litigation Сергей Гландин.