Мигранты из Киргизии в России могут пострадать из-за санкций США

Руководство Киргизии призвало президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не смешивать политику с экономикой при введении санкций против киргизских банков. Об этом в интервью местному агентству Kabar заявил 21 августа президент республики Садыр Жапаров, комментируя расширение накануне британским правительством санкционных списков, куда вошли пять киргизских компаний, включая «Капитал банк». По его словам, власти этих государств не смогли предоставить Бишкеку никаких доказательств нарушений со стороны государственного «Керемет банка» и «Капитал банка», а решения о рестрикциях были основаны на ложных данных, поступивших от местных НПО и недоброжелателей.