Юристы рассказали о новых правилах уплаты подоходного налога при работе из ОАЭ

Юристы рассказали о новых правилах уплаты подоходного налога при работе из ОАЭСИДН с Эмиратами впервые урегулировало вопрос налогообложения при удаленной занятости
Россия в подписанном соглашении об избежании двойного налогообложения (СИДН) с ОАЭ впервые четко урегулировала вопрос обложения НДФЛ заработков, полученных при выполнении работы удаленно, рассказали «Ведомостям» юристы, занимающиеся вопросами международного налогообложения. Ранее в других подобных международных договорах не упоминалась такая форма занятости, что привело на практике к первым случаям взимания подоходного налога сразу в двух странах, обратили внимание собеседники.
Россия и ОАЭ подписали СИДН в феврале 2025 г., арабская сторона ратифицировала документ в апреле, а российская – в июле. Новые правила вступают в силу с 1 января 2026 г. Переговоры шли более двух лет. Длительный срок ведения переговоров (российская сторона направила предложение о начале ведения переговоров еще в 2022 г.) был связан с позицией ОАЭ по предложенным Россией условиям, говорил «Ведомостям» статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.