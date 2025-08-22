Юристы рассказали о новых правилах уплаты подоходного налога при работе из ОАЭ

Россия и ОАЭ подписали СИДН в феврале 2025 г., арабская сторона ратифицировала документ в апреле, а российская – в июле. Новые правила вступают в силу с 1 января 2026 г. Переговоры шли более двух лет. Длительный срок ведения переговоров (российская сторона направила предложение о начале ведения переговоров еще в 2022 г.) был связан с позицией ОАЭ по предложенным Россией условиям, говорил «Ведомостям» статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.