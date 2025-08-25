Эксперты оценили влияние санкций на выручку российских компаний

Эксперты оценили влияние санкций на выручку российских компанийЭффект оказался в основным нейтральным, но есть случаи расширения деятельности
Введенные против российских компаний персональные санкции, вопреки ожидаемому, не оказали существенного отрицательного воздействия на их выручку. Ограничения не только не привели к сокращению, но и стимулировали расширение деятельности подсанкционных предприятий в отдельных сегментах. Такой вывод содержится в исследовании «Оценка воздействия адресных (персональных) санкций США на российские компании в 2014–2023 гг.», опубликованном в свежем номере журнала «Вопросы экономики». Автор исследования – кандидат экономических наук, доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Алексей Калинин.
Анализ проводился на основе выборки из 3198 подсанкционных компаний и их финансовой отчетности, опубликованной в СПАРК. Эксперт оценил, как менялась выручка этих компаний по сравнению с динамикой предприятий в целом по отрасли (всего 78 861 единица). В контрольную группу попали компании, основной вид деятельности которых совпадал с подсанкционными предприятиями в пределах трех знаков ОКВЭД. Учитывались юрлица с выручкой более 100 000 руб. в 2019 г. и с числом сотрудников более 10. Все стоимостные показатели были приведены к сопоставимым ценам (к уровню 2014 г.) с использованием индекса потребительских цен.