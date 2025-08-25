Газета
Эксперты оценили влияние санкций на выручку российских компаний

Эффект оказался в основным нейтральным, но есть случаи расширения деятельности
Анастасия Бойко
Низкое влияние санкций объясняется тем, что попавшие под санкции компании относительно легко находили пути решения проблем
Низкое влияние санкций объясняется тем, что попавшие под санкции компании относительно легко находили пути решения проблем

Введенные против российских компаний персональные санкции, вопреки ожидаемому, не оказали существенного отрицательного воздействия на их выручку. Ограничения не только не привели к сокращению, но и стимулировали расширение деятельности подсанкционных предприятий в отдельных сегментах. Такой вывод содержится в исследовании «Оценка воздействия адресных (персональных) санкций США на российские компании в 2014–2023 гг.», опубликованном в свежем номере журнала «Вопросы экономики». Автор исследования – кандидат экономических наук, доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Алексей Калинин.

Анализ проводился на основе выборки из 3198 подсанкционных компаний и их финансовой отчетности, опубликованной в СПАРК. Эксперт оценил, как менялась выручка этих компаний по сравнению с динамикой предприятий в целом по отрасли (всего 78 861 единица). В контрольную группу попали компании, основной вид деятельности которых совпадал с подсанкционными предприятиями в пределах трех знаков ОКВЭД. Учитывались юрлица с выручкой более 100 000 руб. в 2019 г. и с числом сотрудников более 10. Все стоимостные показатели были приведены к сопоставимым ценам (к уровню 2014 г.) с использованием индекса потребительских цен.

