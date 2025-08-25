Эксперты оценили влияние санкций на выручку российских компаний

Анализ проводился на основе выборки из 3198 подсанкционных компаний и их финансовой отчетности, опубликованной в СПАРК. Эксперт оценил, как менялась выручка этих компаний по сравнению с динамикой предприятий в целом по отрасли (всего 78 861 единица). В контрольную группу попали компании, основной вид деятельности которых совпадал с подсанкционными предприятиями в пределах трех знаков ОКВЭД. Учитывались юрлица с выручкой более 100 000 руб. в 2019 г. и с числом сотрудников более 10. Все стоимостные показатели были приведены к сопоставимым ценам (к уровню 2014 г.) с использованием индекса потребительских цен.