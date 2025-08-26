Недоступность кредитов и расходы на персонал стали больше беспокоить бизнес

Недоступность кредитов и расходы на персонал стали больше беспокоить бизнесВ планах компаний – сокращение найма новых сотрудников и урезание соцпакета
Проблема недостатка оборотных средств обострилась для бизнеса во II квартале 2025 г., следует из мониторинга «Состояние российской экономики и деятельность компаний», который проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Треть компаний из 100 опрошенных в апреле – июне отметили ее в качестве главного ограничителя для компаний (в I квартале об этом заявляли 28% опрошенных). На этом фоне заметно выросла доля респондентов, которые стали задумываться о сокращении расходов на персонал. О таких планах заявили 30% компаний (в I квартале – 18% опрошенных, а в конце прошлого года – 9%). Из них две трети намереваются сократить наем персонала, чуть меньше половины – урезать размер социального пакета (например, корпоративные социальные программы, направленные на развитие сотрудников).
Сейчас на российских предприятиях на фоне снижения спроса растет скрытая безработица, отмечали представители бизнеса и профсоюзов («Ведомости» писали об этом 19 августа). Доля работников, находившихся в режиме неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, к середине июля выросла до 14,4% от среднесписочной численности работников после 9,1% месяцем ранее, следует из данных органов службы занятости. На 15 июля в таком режиме работал 51 901 человек. Доля работников в простое, по данным Роструда, выросла в июле до 11,1% (39 772 человека) после 8,6% в июне. К увольнению заявлено в июне 20,4% от среднесписочной численности работников в мониторинге (73 572 человека) после 16,7% месяцем ранее.