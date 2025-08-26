Бизнес столкнулся с уголовными делами после одобрения налоговой реструктуризации

Предоставление рассрочки регулируется ст. 64 Налогового кодекса (НК). Она может быть согласована на срок до трех лет в случае одобрения соответствующего заявления налоговым органом (зависит от размера задолженности). В НК перечислен ряд оснований, которые дают право на такую форму реструктуризации долга, в частности получение ущерба от стихийного бедствия, угроза банкротства в случае единовременной выплаты долга, сезонный характер товаров, работ или услуг, а также невозможность полностью и сразу погасить задолженность, возникшую по итогам проверки. В сумму задолженности включаются не только налоги, но и пени, штрафы и проценты по ним. Одно из обязательных условий вынесения положительного решения о рассрочке – передача имущества под залог, предоставление поручительства или банковской гарантии.