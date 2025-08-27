Глава Минвостокразвития раскрыл механизм единого префрежима на Дальнем Востоке

Сейчас префрежим ТОР предполагает выделение определенного участка земли с географическими координатами, кадастровым номером, согласование его путем постановления правительства, напомнил Чекунков. На предприятия, физически находящиеся на этом участке земли, распространяется режим ТОР. «Мы считаем, это не совсем правильно. И предлагаем ввести единый префрежим на всем Дальнем Востоке: от Байкала до Курильских островов. И внутри этого, условно говоря, супер-ТОР, предложить инвесторам широкое меню конкретных механизмов поддержки проектов – в зависимости от отраслевых приоритетов и рыночных циклов в тех или иных секторах», – отметил министр.