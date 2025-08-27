Глава Минвостокразвития раскрыл механизм единого префрежима на Дальнем Востоке

Глава Минвостокразвития раскрыл механизм единого префрежима на Дальнем ВостокеЛьготы предлагается сконцентрировать только на приоритетных направлениях
Новый преференциальный режим на Дальнем Востоке будет работать по принципу Фабрики проектного финансирования (механизм финансирования инвестпроектов ВЭБа) и предлагать инвесторам широкое меню механизмов поддержки проектов в зависимости от отраслевых приоритетов и рыночных циклов в тех или иных секторах. Об этом заявил министр развития Дальнего Востока Алексей Чекунков в интервью «Ведомостям». Речь идет о единой территории опережающего развития (ТОР), которая может объединить различные префрежимы на Дальнем Востоке и в Арктике.
Сейчас префрежим ТОР предполагает выделение определенного участка земли с географическими координатами, кадастровым номером, согласование его путем постановления правительства, напомнил Чекунков. На предприятия, физически находящиеся на этом участке земли, распространяется режим ТОР. «Мы считаем, это не совсем правильно. И предлагаем ввести единый префрежим на всем Дальнем Востоке: от Байкала до Курильских островов. И внутри этого, условно говоря, супер-ТОР, предложить инвесторам широкое меню конкретных механизмов поддержки проектов – в зависимости от отраслевых приоритетов и рыночных циклов в тех или иных секторах», – отметил министр.