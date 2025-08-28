Почему инвестиции замедлились в 6 раз во II квартале

Почему инвестиции замедлились в 6 раз во II кварталеВ условиях высокой ключевой ставки предприятия предпочитают сберегать, а не тратить
Инвестиции в основной капитал во II квартале 2025 г. замедлились почти в 6 раз до 1,5% в годовом выражении после 8,7% в I квартале, следует из данных Росстата. За полугодие капвложения составили 16,04 трлн руб., что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В основном компании (без учета малого бизнеса) вкладывались в постройку зданий и сооружений (43% от всех инвестиций). На машины, оборудование и транспорт было направлено 35,6% инвестиций, на объекты интеллектуальной собственности – 7,2%. В структуре инвестиций по источникам финансирования преобладали собственные средства предприятий – 61%, еще 14,3% приходилось на кредиты, 12% – на бюджетные средства.
