Почему инвестиции замедлились в 6 раз во II квартале

Инвестиции в основной капитал во II квартале 2025 г. замедлились почти в 6 раз до 1,5% в годовом выражении после 8,7% в I квартале, следует из данных Росстата. За полугодие капвложения составили 16,04 трлн руб., что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.