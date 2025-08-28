Крупный бизнес попросил компенсировать траты на защиту от беспилотников

Предложение РСПП не может быть поддержано, так как организации при расчете базы по налогу на прибыль уже могут вычитать из нее понесенные расходы, напомнил Сазанов. В письме он также отметил, что введение мер поддержки «задним» числом – с начала 2025 г. – нецелесообразно из-за того, что параметры бюджета на текущий год уже утверждены.