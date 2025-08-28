Крупный бизнес попросил компенсировать траты на защиту от беспилотников

Крупный бизнес попросил компенсировать траты на защиту от беспилотниковМинфин полагает, что решение в каждом отдельном случае должно принимать правительство
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести в Налоговый кодекс (НК) механизмы компенсации убытков, которые предприятия несут из-за террористических атак со стороны Украины. Об этом говорится в письме за подписью президента бизнес-объединения Александра Шохина, которое направлено главе государства Владимиру Путину в начале июля. «Ведомости» ознакомились с содержанием документа.
Промышленные предприятия, в частности нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), предприятия металлургического и химического комплекса, а также объекты электроэнергетики, остаются одной из главных целей террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), подчеркивает Шохин. Для обеспечения их безопасности бизнесу приходится нести значительные расходы: приобретать средства пассивной защиты – ограждения, камеры, бронированные конструкции, устанавливать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также восстанавливать уже разрушенные объекты, указано в письме.
Для поддержки таких предприятий РСПП предлагает ввести три меры поддержки. Первая – налоговая компенсация в размере 50% фактических расходов на строительство или приобретение защитных сооружений, покупку и установку систем видеонаблюдения, обнаружения, РЭБ, ремонт и восстановление производственных мощностей, компенсацию ущерба третьим лицам в результате атаки и др. Для предприятий нефтеперерабатывающей, металлургической и химической отраслей ее источником может стать вычет из акцизов на нефтепродукты, жидкую сталь, газ и т. п., пишет Шохин.
Помимо прямого ущерба убытки предприятий формируют и недополученные доходы в результате приостановки их деятельности, указано в обращении.
Для того чтобы компенсировать такую упущенную выгоду, РСПП предлагает ввести дополнительный акцизный вычет, дифференцированный в зависимости от периода простоя. Еще одним механизмом поддержки отраслей, в том числе тех, которые не платят акцизы, могло бы стать включение 50% расходов на меры антитеррористической защиты и выпадающих доходов от приостановки производств в состав федерального инвествычета (ФИНВ) с уменьшением федеральной части налога на прибыль вплоть до нуля, отмечается в письме.
Эти меры поддержки предложено ввести ретроспективно – с 1 января текущего года. В письме Шохин просит президента поручить правительству подготовить поправки в НК для реализации указанных предложений.
«Ведомости» отправили запрос в РСПП.
Позиция Минфина
В ответном письме за подписью замминистра финансов статс-секретаря Алексея Сазанова (есть у «Ведомостей») Минфин не поддержал закрепление в Налоговом кодексе предложенных мер поддержки. Компенсация предприятиям расходов на антитеррористическую безопасность носит «разовый и индивидуальный характер», поэтому такие возмещения нужно рассматривать «в каждом конкретном случае» на уровне председателя правительства без внесения изменений в НК, отмечается в письме. Это может происходить в форме субсидий или иных межбюджетных трансфертов при наличии документального подтверждения фактически понесенных затрат, отмечает Минфин.
Предложение РСПП не может быть поддержано, так как организации при расчете базы по налогу на прибыль уже могут вычитать из нее понесенные расходы, напомнил Сазанов. В письме он также отметил, что введение мер поддержки «задним» числом – с начала 2025 г. – нецелесообразно из-за того, что параметры бюджета на текущий год уже утверждены.
Акцизный вычет как мера поддержки также не поддерживается Минфином, следует из письма. Предприятия в налоговые периоды, на которые пришелся простой производства, и так не будут выплачивать акцизы, так как у них не будет возможности совершать налогооблагаемые операции (например, переработку, производство, получение газа для производства аммиака), напомнил Сазанов в письме.
Вносить изменения в Налоговый кодекс для такого рода поддержки компаний нет необходимости, подтвердил «Ведомостям» представитель Минфина. «Вместе с тем компенсация расходов, связанных с обеспечением безопасности производственных объектов, носит разовый и индивидуальный характер. Поэтому она должна рассматриваться в каждом отдельном случае», – подчеркнули в министерстве.
Позиция Минфина о рассмотрении заявок на компенсацию правительством выглядит логичной, полагает партнер Б1 Марина Белякова. НК действительно предусматривает возможность вычета экономически обоснованных расходов, поэтому проблемы с этим быть не должно, отмечает она.
Кодекс сейчас содержит открытый перечень прочих расходов, учитываемых для целей налогообложения, поэтому траты на обеспечение антитеррористической безопасности в целом вписываются в общие формулировки, соглашается партнер департамента налогов и права компании ДРТ Эмиль Бабуров. При этом затруднения могут возникнуть с вычетом средств, которые направляются на восстановление пострадавших от атак объектов, – потенциально налоговые органы могут потребовать капитализации таких затрат (т. е. отражения их в качестве актива с последующим постепенным списанием в затраты. – «Ведомости»), отмечает эксперт.
Острая проблема
Тема, затронутая РСПП в письме, стала крайне актуальной из-за атак украинских беспилотников на российские предприятия (прежде всего военно-промышленного комплекса и ТЭК) и особенно остро этот вопрос стоит для отечественной нефтепереработки, объясняет доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов. По его словам, временный вывод из строя отдельных установок или целых НПЗ чреват как финансовыми потерями для компаний, так и возникновением дефицита горючего на внутреннем рынке. «Такие прецеденты мы в последнее время наблюдали», – напоминает эксперт.
На фоне пикового спроса на автомобильное топливо летом плановые ремонты НПЗ и атаки на заводы приводят к росту оптовых цен на бензин. Цены на Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновили исторические максимумы, достигнув 72 663 руб./т (21 августа) и 82 253 руб./т (20 августа) соответственно. В связи с ростом стоимости топлива правительство ввело запрет на экспорт бензина до конца лета, а затем продлило его до 31 октября. Ограничение касается всех экспортеров: производителей нефтепродуктов и непроизводителей.
«Если уж говорить совсем жестко, то защита экономики от террористических атак – это прямая обязанность государства, но мы понимаем особенности текущего момента и осознаем, что, грубо говоря, возле каждого важного объекта не разместишь силы ПВО», – рассуждает Андрианов. Но «компенсировать бизнесу затраты, которые он несет за выполнение части государственных функций по защите от внешнего врага», по его мнению, необходимо.
С учетом традиционно высокого уровня налогообложения нефтяной отрасли в целом дополнительные расходы «больно бьют по той же нефтепереработке», отмечает эксперт. В этой связи на НПЗ, находящиеся в зоне риска, можно было бы распространить инвестнадбавку в составе обратного акциза (коэффициент Кинв. – «Ведомости»), предлагает эксперт. Варианты могут быть любые – от прямых субсидий до налоговых льгот, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, но только такие решения могут предотвратить кризис на рынке нефтепродуктов.
Впрочем, продолжает Андрианов, акцизы применяются только в отдельных сферах и, вместо того чтобы придумывать механизмы компенсации для каждой отдельной отрасли, нужно создавать единую государственную концепцию антитеррористической защиты. Без нее сложно оценить стоимость необходимых мер, многие из которых предприятия реализуют вопреки, а не благодаря действующему законодательству, рассказывает Андрианов. «Например, установка защитных сеток вызывает обоснованные вопросы у пожарного надзора. Аналогично поднимался и вопрос, какие именно средства имеет право использовать охрана частных предприятий для сбивания дронов», – поясняет он.
Бизнес активно страхуется от ударов дронами, годовые выплаты по известным объектам близки к 1,5–2% от стоимости основных средств, что, в принципе, сопоставимо с налогом на имущество, говорит независимый промышленный эксперт Максим Шапошников. В прошлом году эксперты национальной технологической инициативы оценили совокупные расходы на безопасность в сумму до 100 млрд руб., но совершенствование систем нападения противника идет достаточно быстро, поэтому они, вероятно, будут расти и в текущем году достигнут 200 млрд, добавляет он.