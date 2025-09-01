Бизнес столкнулся с противоречивой практикой включения НДС в цену контрактов

С текущего года налоговые условия для малого бизнеса претерпели существенные изменения. С одной стороны, порог дохода для применения УСН вырос с 200 млн до 450 млн руб. С другой – таких налогоплательщиков обязали платить НДС при превышении уровня дохода в 60 млн руб. Организации могут использовать по собственному выбору специальные ставки – 5% (применяется при диапазоне доходов от 60 млн до 250 млн руб.) или 7% (от 250 млн до 450 млн руб.), но без права вычета входного НДС или общие ставки 20 и 10% соответственно на стандартных условиях, т. е. с возможностью вычета.