Бизнес столкнулся с противоречивой практикой включения НДС в цену контрактов

Бизнес столкнулся с противоречивой практикой включения НДС в цену контрактовКомпании с доходом от 60 млн с начала года обязаны исчислять и платить этот налог
Российские суды рассмотрели первые споры, связанные с включением НДС компаниями на упрощенной системе налогообложения (УСН) в стоимость контрактов, заключенных до 2025 г. «Ведомости» изучили практику по двум категориям дел, связанных с повышением цены коммунальных услуг, а также стоимости аренды коммерческих помещений. Пока российские суды не выработали единой позиции по поводу правомерности такой корректировки контракта – решения выносятся в пользу как истцов, так и ответчиков.
С текущего года налоговые условия для малого бизнеса претерпели существенные изменения. С одной стороны, порог дохода для применения УСН вырос с 200 млн до 450 млн руб. С другой – таких налогоплательщиков обязали платить НДС при превышении уровня дохода в 60 млн руб. Организации могут использовать по собственному выбору специальные ставки – 5% (применяется при диапазоне доходов от 60 млн до 250 млн руб.) или 7% (от 250 млн до 450 млн руб.), но без права вычета входного НДС или общие ставки 20 и 10% соответственно на стандартных условиях, т. е. с возможностью вычета.