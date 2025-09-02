Эксперты отметили увеличение бюджетной автономии регионов

Объем межбюджетных трансфертов (безвозмездные и безвозвратные выплаты) вырос лишь в 26 регионах, для большинства же такие поступления сократились – в общей сложности на 2,4%, пишут аналитики. Например, дотации (безвозвратные средства на покрытие дефицита бюджета) уменьшились на 9,9% до 592,4 млрд руб. за январь – июнь 2025 г. по сравнению с первым полугодием 2024 г. (657,5 млрд) в основном из-за снижения объемов средств, выделяемых на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также числа их получателей. Субсидии (целевые выплаты) снизились на 5%, составив 779,5 млрд руб. после 820,3 млрд в прошлом году, указано в мониторинге. При этом объем субвенций (целевых трансфертов, которые могут стать возвратными при отклонении показателей) увеличился на 4,4%: 174,8 млрд руб. в этом году по сравнению с 167,4 млрд в прошлом. Иные межбюджетные трансферты выросли в 1,4 раза, достигнув 205,9 млрд руб. после 149,4 млрд в первом полугодии 2024 г., пишут аналитики.