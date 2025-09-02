Газета
Главная / Экономика /

Эксперты отметили увеличение бюджетной автономии регионов

Рост доходов субъектов обеспечила в основном положительная динамика НДФЛ
Дарья Мосолкина
Увеличение трудовых доходов россиян приносит выгоду региональным бюджетам лишь отчасти – все дополнительные поступления от повышенных ставок НДФЛ направляются в федеральный бюджет
Увеличение трудовых доходов россиян приносит выгоду региональным бюджетам лишь отчасти – все дополнительные поступления от повышенных ставок НДФЛ направляются в федеральный бюджет / Андрей Зима / РИА Новости

Доходы консолидированных бюджетов субъектов в первом полугодии 2025 г. показали рост, несмотря на сокращение межбюджетных трансфертов. Такой вывод сделали аналитики «Эксперт РА» в мониторинге «Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов» (есть у «Ведомостей»). По итогам первой половины 2025 г. поступления бюджетов субъектов РФ выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили в общей сложности 10,1 трлн руб., указано в исследовании. Положительную динамику всех видов доходов (в том числе безвозмездных перечислений) продемонстрировали 50 регионов. Кроме того, 62 субъекта нарастили свою бюджетную автономию, увеличив налоговые и неналоговые доходы, отмечают авторы мониторинга.

Объем межбюджетных трансфертов (безвозмездные и безвозвратные выплаты) вырос лишь в 26 регионах, для большинства же такие поступления сократились – в общей сложности на 2,4%, пишут аналитики. Например, дотации (безвозвратные средства на покрытие дефицита бюджета) уменьшились на 9,9% до 592,4 млрд руб. за январь – июнь 2025 г. по сравнению с первым полугодием 2024 г. (657,5 млрд) в основном из-за снижения объемов средств, выделяемых на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также числа их получателей. Субсидии (целевые выплаты) снизились на 5%, составив 779,5 млрд руб. после 820,3 млрд в прошлом году, указано в мониторинге. При этом объем субвенций (целевых трансфертов, которые могут стать возвратными при отклонении показателей) увеличился на 4,4%: 174,8 млрд руб. в этом году по сравнению с 167,4 млрд в прошлом. Иные межбюджетные трансферты выросли в 1,4 раза, достигнув 205,9 млрд руб. после 149,4 млрд в первом полугодии 2024 г., пишут аналитики.

