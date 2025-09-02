Зачем СМИ пишут о требованиях США усилить давление на Индию

Индия, наблюдая торговый конфликт ЕС с Китаем, была готова наращивать сотрудничество с европейцами, отмечает научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Европейский рынок для индийцев так же желанен, как и американский. По итогам 2024 г. ЕС – второй после США торговый партнер. Евростат оценивает европейско-индийский товарооборот в 120 млрд евро и 11,5% индийской внешней торговли в 2024 г. (доля США в том же году – 18%). Для ЕС индийское направление – девятое по объемам. При этом у ЕС и Индии дефицит в торговле услугами составил 7,9 млрд евро в 2024 г.