Политика

Зачем СМИ пишут о требованиях США усилить давление на Индию

Их выполнение приведет к существенным издержкам стран Евросоюза
Илья Лакстыгал
Сейчас Европа – второй по объему рынок сбыта для Индии после США
Сейчас Европа – второй по объему рынок сбыта для Индии после США / PUNIT PARANJPE / AFP

Администрация президента США Дональда Трампа якобы непублично призывает руководство Евросоюза (ЕС) присоединиться к экономическому давлению на Индию. ЕС предложено кратно повысить пошлины на импорт из Индии, полностью прекратить закупки у нее нефтепродуктов, часть которых производится из российских углеводородов, а также в целом прекратить закупки нефти и газа в этой стране. Об этом сообщают американское издание Axios, India Today, News Arena India и CNN News-18 (индийская франшиза CNN).

Эти пожелания Вашингтон якобы направил в Брюссель в канун начала саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае (см. материал на стр. 1 и 10). 27 августа вступили в силу удвоенные до 50% президентом Трампом пошлины на индийские товары. Первая порция тарифов в 25%, вступивших в силу 1 августа, оправдывалась стремлением выравнять торговый дефицит, якобы возникший из-за индийских барьеров для агропродукции и других товаров и услуг.

В своем посте в Truth Social 1 сентября Трамп заявил, что якобы имевшее место предложение Индии совсем убрать барьеры для американских товаров запоздало «на годы», в то время как та массово закупает российские нефть и вооружения. Вторая порция тарифов, тоже в 25%, была действительно введена Трампом под предлогом закупки Дели российской нефти, что, по мнению Вашингтона, финансирует боевые действия.

В итоге под повышенные пошлины попало 55% индийского экспорта в США ($86,5 млрд в 2024 г.), или, по оценке властей Индии, $48,2 млрд. Замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов полагает, что публикация в индийских СМИ является частью информационной борьбы перед потенциально вредоносными для Дели мерами готовящегося 19-го пакета санкций ЕС против России: «Там могут обсуждаться вторичные ограничения для значимых индийских».

Сейчас Европа – второй по объему рынок сбыта для Индии после США

ЕС в своем последнем, 18-м пакете санкций против России 18 июля наложил санкции на второй по важности индийский НПЗ. Кроме того, ЕС запрещает также поставки на свою территорию с января 2026 г. нефтепродуктов, сделанных из российской нефти, в том числе с территории Индии и Турции. Доля российской нефти в импорте Индии составила в августе, по данным российского Центра ценовых индексов, 42,3% (47,6% в августе 2024 г.). Идентификация конкретного сырья сложна, напоминает ведущий эксперт ЦМАКПа Андрей Гнидченко.

При этом ранее ЕС сам пытался активно навести мосты с Индией. Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц в октябре 2024 г. в Дели заявил премьеру Нарендре Моди о «необходимости избегать односторонних зависимостей (от КНР. – «Ведомости»)» и пообещал ускорить переговоры по зоне свободной торговли, включающей европейцев и Индию.

Индия, наблюдая торговый конфликт ЕС с Китаем, была готова наращивать сотрудничество с европейцами, отмечает научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Европейский рынок для индийцев так же желанен, как и американский. По итогам 2024 г. ЕС – второй после США торговый партнер. Евростат оценивает европейско-индийский товарооборот в 120 млрд евро и 11,5% индийской внешней торговли в 2024 г. (доля США в том же году – 18%). Для ЕС индийское направление – девятое по объемам. При этом у ЕС и Индии дефицит в торговле услугами составил 7,9 млрд евро в 2024 г.

С такими параметрами торговли присоединение ЕС к тарифам США усилило бы давление на Индию, считает Гнидченко. Но это вряд ли приведет к кардинальному изменению политики Моди, а для ЕС присоединение к таким мерам США было бы отказом от принципов, которые Брюссель публично продвигает.

Наконец, важно понимать, добавляет Белов, что Индия торгует не с ЕС и евробюрократией, а с 27 его членами, ключевым торговым партнером Дели в Европе является Германия. Повышение пошлин и изменение единой торговой политики – предмет консенсуса в ЕС. Это справедливо и для согласования торговли энергоносителями, отмечает Гнидченко: «Для отказа от импорта ресурсов напрямую из России ЕС потребовалось много времени».

По мнению младшего научного сотрудника Центра Индоокеанского региона Ирины Колгушкиной, при повышении пошлин против Индии и введении запрета на импорт нефти и нефтепродуктов торговля будет происходить обходными путями, увеличивая издержки для ЕС: «Вряд ли это сильно повлияет на экспортные возможности Индии – она займется переориентацией экспортных потоков».

