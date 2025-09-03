ЦБ рассказал о сценариях развития российской экономики в ближайшие три года

За последние пять лет стало ясно, что параметры мировой и российской экономики могут меняться крайне быстро, пишет ЦБ. Базовый сценарий строится на наиболее вероятных, по мнению регулятора, предпосылках, среди которых продолжение структурной трансформации российской экономики с ориентацией на внутренний спрос, замедление темпов роста ВВП, нормализация бюджетной политики, а также снижение мировых цен на нефть и сокращение международной торговли на фоне внешнеторговых противоречий между странами. ЦБ предполагает, что санкции в отношении России сохранятся, что продолжит «несколько сдерживать» рост экспорта и импорта.