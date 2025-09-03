Единый платеж вступил в противоречие со спецсчетом

«Введение с 1 января 2023 г. единого налогового платежа (ЕНП) и единого налогового счета для уплаты налогов и страховых взносов вступило в противоречие с нормами федерального закона «О государственном оборонном заказе». Этот закон предусматривает, что средства со специального счета могут быть направлены на оплату труда только при условии одновременного перечисления налогов и страховых взносов. Новая система ЕНП делает выполнение этого требования невозможным. В связи с этим действие данного условия было приостановлено на 2023–2025 гг. Проект закона предлагает продлить этот мораторий на 2026 г., поскольку проблема невозможности одновременной уплаты налогов и сборов при выплате заработной платы остается актуальной», – пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.