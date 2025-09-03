В цифровой профиль юрлица внесут данные об акцизах, НДФЛ и имуществе

В цифровой профиль юрлица внесут данные об акцизах, НДФЛ и имуществеОдна из целей – ускорить и упростить электронное взаимодействие граждан и организаций
Минцифры вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства, который расширяет перечень данных, передаваемых через цифровой профиль юридического лица. В него добавятся девять новых категорий сведений – о численности работников, доходах ИП на упрощенной системе, декларациях по сельхозналогу, по акцизам (табак, алкоголь, топливо, виноград и др.), по налогу на имущество, а также об отчетах по страховым выплатам и НДФЛ без персонализации. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Также документ продлевает срок действия эксперимента по повышению качества и связанности данных в государственных информационных ресурсах до конца 2030 г. Сейчас его рамки ограничены 2025 г.
