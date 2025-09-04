Газета
Главная / Экономика /

Решетников рассказал о формировании новой торговой архитектуры в мире

Это происходит на фоне децентрализации глобальной финансовой системы
Ксения Котченко
По словам Решетникова, недобросовестные механизмы конкурентной борьбы США со временем начинают иметь обратный эффект
По словам Решетникова, недобросовестные механизмы конкурентной борьбы США со временем начинают иметь обратный эффект / Алексей Орлов / Ведомости

Доля стран семерки в мировом ВВП сократилась более чем в 1,5 раза за последние два десятилетия – с 44,6% в 2000 г. до 28,4% в 2024 г., сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе лекции во Всероссийской академии внешней торговли. При этом доля БРИКС, наоборот, выросла за этот период более чем в 1,8 раза – с 21,5 до 39,7%, отметил Решетников, добавив, что из 25 крупнейших экономик мира 14 – это развивающиеся страны. Под влиянием этих изменений ускоряется формирование новой торговой архитектуры, переход к региональным соглашениям и уход от доллара, указал министр. Он объяснил это опасениями недружественных действий США, в числе которых практика отключения от системы расчетов SWIFT, запрет использования доллара в расчетах и санкции.

Глобальный сдвиг в пользу многополярного мира происходит в условиях вызовов, прежде всего экономических, сказал Решетников. По его словам, до 2030 г. во всех сценариях развития экономики закладывается и сохранение напряженности во внешней торговле, и санкции. Решетников указал на то, что Америка ввела не только санкции против России и Китая, но и веерные пошлины против большинства стран-партнеров.

