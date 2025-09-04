Решетников рассказал о формировании новой торговой архитектуры в мире

Доля стран семерки в мировом ВВП сократилась более чем в 1,5 раза за последние два десятилетия – с 44,6% в 2000 г. до 28,4% в 2024 г., сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе лекции во Всероссийской академии внешней торговли. При этом доля БРИКС, наоборот, выросла за этот период более чем в 1,8 раза – с 21,5 до 39,7%, отметил Решетников, добавив, что из 25 крупнейших экономик мира 14 – это развивающиеся страны. Под влиянием этих изменений ускоряется формирование новой торговой архитектуры, переход к региональным соглашениям и уход от доллара, указал министр. Он объяснил это опасениями недружественных действий США, в числе которых практика отключения от системы расчетов SWIFT, запрет использования доллара в расчетах и санкции.