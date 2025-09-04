Титов призвал к валютным интервенциям в интересах экспортеров«Рукотворные операции» могли бы применяться только для сглаживания волатильности, считают эксперты
Одной из мер поддержки экономики могли бы стать валютные интервенции ЦБ для обеспечения конкурентоспособности российского экспорта. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума рассказал «Ведомостям» специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
По его словам, сейчас те объемы операций, которые ЦБ совершает на рынке, не влияют на курс рубля. «Нужно покупать валюту, чтобы держать курс на уровне, который бы позволял сегодня бизнесу экспортировать. Нужно рыночными способами, с помощью политики Центрального банка, пытаться работать на то, чтобы курс рубля был в пределах конкурентоспособности нашей экономики и соответствовал сегодняшнему уровню развития», – заявил он. По оценке Титова, оптимальным для экспортеров был бы курс 90–100 руб./$, в то время как сегодняшние прогнозы находятся на уровне около 80 руб./$. При этом стоимость доллара, приближающаяся к 100 руб./$, может оказаться непривлекательной для граждан, которые покупают импортные товары, признал Титов.
«Мы слышали ряд резких заявлений о том, что надо входить в фиксированный курс рубля, по крайней мере для экспортеров. Но мы считаем, что, конечно, такие радикальные методы в экономике не работают, они приведут к другим последствиям. Риски такого решения слишком высокие», – считает спецпредставитель президента. При этом проведение валютных интервенций повысило бы конкурентоспособность российских товаров за рубежом, по сравнению, например, с китайскими.
В прошлом году российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ЦБ таргетировать курс рубля для участников внешнеэкономической деятельности. «Ведомости» писали об этом 12 ноября 2024 г. Крупный бизнес подчеркивал, что режим плавающего валютного курса утратил актуальность в условиях санкций, в том числе в отношении ЦБ, банков и бирж, на фоне ухода нерезидентов с российского валютного рынка. Для нормального функционирования экономики в период структурной адаптации нужно ввести временное регулирование валютного курса, отмечалось в документе РСПП.
Что с курсом
Одним из элементов влияния на курс рубля была обязательная продажа валютной выручки, при этом 14 августа правительство обнулило нормативы для экспортеров. Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью, говорилось в пресс-релизе кабмина. Сейчас нет необходимости поддерживать курс рубля, так как он переукреплен, пояснял «Ведомостям» федеральный чиновник.
Курс рубля укреплялся с начала года. С января 2025 г. официальный курс доллара ЦБ ослаб более чем на 20% – с 102,3 руб./$ на 10 января до 80,85 руб./$ к 4 сентября. Слишком крепкий рубль стал беспокоить правительство. В Минэке считают нежелательным курс ниже 75 руб./$ и выше 110 руб./$, писали «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минэкономразвития Полины Крючковой в кабмин и профильные ведомства. При этом значения курса ниже 85 руб./$ и выше 100 руб./$ назывались умеренно рискованными.
Крепкий рубль уже влияет на доходы бюджета. В частности, Минфин сообщал, что за семь месяцев года нефтегазовые доходы бюджета значительно отклонились от заложенного Минфином прогноза, сократившись на 18,5% до 5,52 трлн руб. преимущественно из-за снижения средней стоимости нефти.
Банк России из года в год повторяет тезис о необходимости плавающего курса рубля. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила в июне 2025 г., что Банк России и Минфин не ведут дискуссии о целевых уровнях курса рубля. «Формирование курса не диктуется потребностями бюджета, а определяется балансом спроса и предложений валюты на внутреннем рынке. В этом суть плавающего валютного курса. На этот курс могут влиять внешние условия, цены, объемы спроса на основные наши экспортные товары, геополитическая ситуация. Влияет на него и макроэкономическая политика», – отмечала Набиуллина.
Нужны ли интервенции
Валютные интервенции можно проводить для сглаживания колебаний, а не направленного движения в угоду отдельных участников рынка, полагает экономист, автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев. Эксперт скептически относится к идее. «Экспортеры всегда будут заинтересованы в более слабом курсе. Для всех остальных важнее относительно стабильный курc», – отмечает Тунев. По его словам, текущий курс около 80 руб./$ оптимален по историческим меркам. Можно строить макроэкономическую политику, отталкиваясь от него, хоть и с меньшей прибылью экспортеров и умеренным дефицитом бюджета, отмечает Тунев.
Оптимальный курс для экспортеров не будет одновременно оптимальным для экономики в целом, согласен старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. В этой связи «целеполагание от экспортеров» – это спорная концепция, считает эксперт. По его словам, оптимальное, равновесное и фундаментальное по отношению к валютному курсу – это понятия, о которых очень сложно договориться. «Нынешний валютный режим, в котором сам его уровень не настолько важен и не является так называемым «номинальным якорем», – это, на мой взгляд, скорее благо», – отмечает Куликов. По словам экономиста, «рукотворные операции» сейчас применимы только для компенсации эффекта крупных временных потоков, разовых крупных операций на рынке – другими словами, для снижения волатильности, а не влияния на долгосрочный уровень курса.
Режим таргетирования инфляции не совместим с управлением валютным курсом, говорит директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. По его словам, исключение составляют ситуации, связанные с нарушением функционирования рынка или угрозой финансовой стабильности. Например, в 2014–2016 гг. Банк России применял валютное репо для смягчения дефицита валюты, впоследствии похожую роль стали играть валютные свопы, напоминает Вайсберг. Учитывая, что смягчение денежно-кредитной политики уже привело к плавному ослаблению рубля, можно предположить, что эта тенденция продолжится при дальнейшем снижении ключевой ставки, считает эксперт. Также в пользу ослабления рубля работает открытие безвизового въезда в КНР для россиян, полагает Вайсберг.
При прочих равных условиях для импортеров и граждан предпочтителен более крепкий рубль, для экспортеров – более слабый, отмечает Вайсберг. По его словам, теоретические траектории курса, основанные на соотношении темпов инфляции в России и США, дают достаточно широкий диапазон возможных значений. Вайсберг оценивает равновесный для экономики курс на декабрь 2025 г. на уровне 85–90 руб./$, но «по факту российская валюта, вполне вероятно, окажется даже несколько слабее».