Титов призвал к валютным интервенциям в интересах экспортеров

По его словам, сейчас те объемы операций, которые ЦБ совершает на рынке, не влияют на курс рубля. «Нужно покупать валюту, чтобы держать курс на уровне, который бы позволял сегодня бизнесу экспортировать. Нужно рыночными способами, с помощью политики Центрального банка, пытаться работать на то, чтобы курс рубля был в пределах конкурентоспособности нашей экономики и соответствовал сегодняшнему уровню развития», – заявил он. По оценке Титова, оптимальным для экспортеров был бы курс 90–100 руб./$, в то время как сегодняшние прогнозы находятся на уровне около 80 руб./$. При этом стоимость доллара, приближающаяся к 100 руб./$, может оказаться непривлекательной для граждан, которые покупают импортные товары, признал Титов.