Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ снизит ставку до 16%В пользу такого решения говорят данные об охлаждении экономики и замедление инфляции
Центробанк на заседании 12 сентября снова снизит ключевую ставку, уверены опрошенные «Ведомостями» аналитики и представители бизнеса. Разногласия есть только по размеру снижения. Большинство – 12 из 23 респондентов – ждут уменьшения на 2 п. п. до 16%. Трое из них сомневаются в решении и ожидают, что она может снизиться как до 16, так и до 17%. Еще восемь экспертов уверены в более осторожном шаге регулятора – снижении до 17%.
На предыдущем заседании 25 июля регулятор снизил ставку второй раз подряд – на 2 п. п. до 18%. Это решение предсказывало большинство экспертов, опрошенных «Ведомостями». ЦБ объяснил шаг замедлением инфляции быстрее прогнозов, а также ослаблением спроса и возвращением экономики к сбалансированному росту.
