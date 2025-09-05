Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ снизит ставку до 16%

Центробанк на заседании 12 сентября снова снизит ключевую ставку, уверены опрошенные «Ведомостями» аналитики и представители бизнеса. Разногласия есть только по размеру снижения. Большинство – 12 из 23 респондентов – ждут уменьшения на 2 п. п. до 16%. Трое из них сомневаются в решении и ожидают, что она может снизиться как до 16, так и до 17%. Еще восемь экспертов уверены в более осторожном шаге регулятора – снижении до 17%.