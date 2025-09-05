Деловые объединения выступили против снижения порога для уплаты НДС

Деловые объединения выступили против снижения порога для уплаты НДСИнициатива окажет негативное влияние не только на небольшие торговые предприятия, но и на другие секторы
Три деловых объединения – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса), «Опора России» (объединяет малые и средние предприятия, МСП) и Торгово-промышленная палата (ТПП) – не поддержали инициативу о снижении порогов по выручке для уплаты НДС. Речь идет о предложении опустить текущую планку – 60 млн руб. в год – для торговых предприятий.
Письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, в котором изложена общая позиция по этому вопросу, подписали президент РСПП Александр Шохин, президент «Опоры России» Александр Калинин и председатель ТПП Сергей Катырин. Документ, отправленный 25 июля, есть у «Ведомостей», факт отправки письма «Ведомостям» подтвердили в трех объединениях.
Правительство прорабатывает вопрос изменения параметров упрощенной системы налогообложения (УСН) в соответствии с поручением президента России Владимира Путина № Пр-1387 по итогам встречи с «Деловой Россией», говорится в письме. В частности, правительство до 1 декабря по итогам анализа должно представить предложения по корректировке для организаций и индивидуальных предпринимателей в торговой сфере размера дохода, по достижении которого они признаются плательщиками НДС, следует из текста поручения (опубликовано на сайте Кремля). Также правительству поручено проработать поэтапный отказ от применения ими УСН. В числе предложений, которые рассматривает правительство, есть как снижение порога вдвое – до 30 млн руб., так и его обнуление, знают два источника, знакомых с обсуждением.
Действительно, по итогам встречи президента с «Деловой Россией» есть соответствующее поручение проработать данный вопрос с отраслевыми федеральными органами исполнительной власти, сообщил «Ведомостям» представитель Минэка. По его словам, предложения министерства будут представлены в установленном порядке после поступления от головного исполнителя по поручению – Минфина. «Ведомости» отправили запрос в Минфин и правительство.
Аргументы против
Реализация данных предложений приводит к существенному изменению параметров налоговой системы и увеличению фискальной нагрузки на значительное число микробизнесов, применяющих УСН, говорится в письме. В результате возникают риски снижения конкурентоспособности бизнеса из числа субъектов МСП и монополизации рынков более крупными игроками, сокращения инвестиций, повышения административной нагрузки, полагают авторы письма.
Для компаний сектора торговли это может привести к удорожанию товаров для конечных потребителей, а также к закрытию торговых точек в малых населенных пунктах, где рентабельность может обеспечить только применение УСН, отмечается в письме.
Как изменились налоговые условия для малого бизнеса
Кроме того, предприятия микробизнеса столкнутся с издержками, связанными с необходимостью привлечения сторонних специалистов для ведения учета и отчетности по НДС. Издержки также будут связаны с кассовыми разрывами из-за необходимости уплаты НДС по факту отгрузки, что может оказаться невозможным для ряда компаний в условиях высокой ключевой ставки и замедления расчетов, говорится в документе. Это приведет к появлению налоговой недоимки, считают главы объединений.
Существуют и риски снижения доходов бюджета из-за перехода части плательщиков УСН к применению серых схем, считает бизнес. Инициатива создает высокую фискальную неопределенность в сегменте МСП, что также может распространиться на другие секторы, говорится в письме. Это «представляется несправедливым и противоречит договоренности о неповышении до 2030 г. фискальной нагрузки по сравнению с уровнем, действовавшим по состоянию на 1 января 2025 г.», напоминают авторы.
Главы объединений предлагают отказаться от предлагаемой инициативы, так как она напрямую связана с изменением параметров налоговой системы и затрагивает большое число компаний, а также имеет значительный общественный резонанс.
Вредная инициатива
Предложение исходит из интересов компаний, которые хотят, чтобы все их поставщики платили НДС, – они потом возьмут его в зачет, сообщил «Ведомостям» Калинин. Это приведет к тому, что поставщик переложит дополнительный налог в цены. Причем инициатива затронет микробизнес, так как малый (с выручкой от 120 млн руб.) уже и сейчас платит НДС, добавил он. По словам Калинина, снижение порога, например, до 30 млн руб. означает, что уплата НДС ляжет на плечи компаний со средней выручкой 2,5 млн руб. в месяц. Таким образом, налог, который платит крупный бизнес, будет переложен на малый, подчеркнул президент «Опоры России».
Помимо того что предложение негативно скажется на малом бизнесе, у него есть и другие последствия, пояснил «Ведомостям» Шохин. «Инициативы по изменению налогов, которые были согласованы в прошлом году как некое пакетное соглашение до 2030 г., продвигать вредно, потому что это прорвет дамбу. Тогда поток предложений по увеличению налогов может оказаться более существенным, чем то, на что рассчитывает бизнес», – пояснил президент РСПП.
Предложение затрагивает интересы микробизнеса, а с учетом окончания эксперимента для самозанятых этот сегмент бизнеса стоит поддержать, полагает Шохин. Ранее эксперты предупреждали о том, что самозанятые оттягивают у микробизнеса часть клиентов за счет более низкой налоговой нагрузки.
«Инициатива не принадлежит Минфину, она принадлежит тому среднему бизнесу, который добивается некоей справедливости, чтобы не было, как им кажется, недобросовестной конкуренции со стороны малого и микробизнеса, у которого другая налоговая нагрузка», – пояснил Шохин.
Минфин ответил на письмо бизнес-объединений, рассказала «Ведомостям» вице-президент ТПП Елена Дыбова. В ответе говорилось, что, пока решение не принято, поручение президента все еще отрабатывается. ТПП считает, что такой шаг в текущей ситуации нанесет серьезный ущерб и может спровоцировать уход бизнеса в тень, отметила Дыбова. «Мы сейчас внимательно анализируем ситуацию в регионах и видим, что в отдельных отраслях компании, 20–30 лет работающие на рынке, отмечают значительное сокращение заказов: объем у некоторых упал на 70–80%», – говорит она.
К чему приведет снижение порогов
Снижение порога дохода существенно повысит для микробизнеса как финансовые расходы, так и административные издержки, соглашается партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов. В какой-то мере компании и ИП смогут переложить дополнительные траты на покупателей за счет роста цен на фоне инфляции, в остальной же части это уменьшит их маржинальность или даже приведет к убыточности, полагает он. «По всей видимости, результаты первых двух кварталов показали, что за счет специальных ставок (5 и 7%) упрощенцы довольно успешно адаптировались к новому налогу, и следующий этап связан с желанием прощупать налогоспособность совсем небольших бизнесов», – рассуждает эксперт.
Для малого бизнеса обязанность по уплате НДС означает рост налоговой нагрузки и, что немаловажно, затрат на налоговое администрирование, отмечает партнер Б1 Вадим Ильин. Как следствие, возрастает риск ухода части оборотов малого бизнеса в тень, с чем в последнее время налоговые органы научились бороться достаточно эффективно, полагает он.
Снижение необлагаемого порога доходов, безусловно, приведет к росту налоговой нагрузки на те компании и ИП, которые сейчас не уплачивают НДС и выберут после снижения оборотный, а не обычный (исходящий минус входящий) НДС, говорит руководитель экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин. Конечный эффект будет определять эластичность спроса, но очевидно, что далеко не весь рост нагрузки удастся переложить на покупателей – как возмещающих входной НДС, так и конечных (граждан и бюджеты), отмечает он. По его мнению, эта мера может привести к росту использования бизнесом серых схем, например с использованием технических компаний. При этом для целого ряда отраслей и сегментов среднего и крупного бизнеса снижение порога является позитивным шагом по выравниванию конкурентных условий, подчеркивает Никитин.
У инициативы есть и плюсы, отмечает Зарипов. Например, станет меньше возможностей для искусственного дробления бизнеса, так как делиться на совсем мелкие части станет нецелесообразно – налоговая экономия превысит издержки на поддержание схемы, поясняет он. Кроме того, небольшие компании получат возможность сразу выделять НДС в цене и тем самым успешнее встраиваться в производственные цепочки – сегодня такая возможность если не исключена, то осложнена для ряда упрощенцев, которые не достигли порога выручки и потому автоматически освобождены от НДС, говорит эксперт. Зарипов не ожидает существенного роста использования подставных компаний в цепочках, однако прогнозирует повышение интереса к внутренним офшорам, где снижена ставка единого налога при УСН.