Деловые объединения выступили против снижения порога для уплаты НДС

Правительство прорабатывает вопрос изменения параметров упрощенной системы налогообложения (УСН) в соответствии с поручением президента России Владимира Путина № Пр-1387 по итогам встречи с «Деловой Россией», говорится в письме. В частности, правительство до 1 декабря по итогам анализа должно представить предложения по корректировке для организаций и индивидуальных предпринимателей в торговой сфере размера дохода, по достижении которого они признаются плательщиками НДС, следует из текста поручения (опубликовано на сайте Кремля). Также правительству поручено проработать поэтапный отказ от применения ими УСН. В числе предложений, которые рассматривает правительство, есть как снижение порога вдвое – до 30 млн руб., так и его обнуление, знают два источника, знакомых с обсуждением.