Госзаказчики научились закупать иностранную электронику в обход нацрежима

Уже больше 71% поставщиков столкнулись с практикой «смешанных лотов»
Анна Устинова
Смешанные лоты бьют по импортозамещению в электронике
Смешанные лоты бьют по импортозамещению в электронике / Максим Стулов / Ведомости

Более двух третей (71%) российских компаний в сфере вычислительной техники жалуются на нарушения национального режима со стороны госзаказчиков. Речь идет о ситуациях, когда в один «смешанный лот» объединяются и товары, у которых есть российские аналоги, включенные в реестр отечественной техники Минпромторга, и те решения, у которых российских аналогов нет. Для таких закупок правило «второй лишний», запрещающее покупать иностранное при наличии отечественного, не действует, поэтому заказчики могут купить иностранную продукцию по всем позициям. Это следует из исследования консорциума «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»), проведенного среди 23 крупных российских производителей электроники и вычислительной техники.

Также разработчики и производители отечественной продукции сетуют на использование заградительных (невыполнимых или неоправданных) требований в технических заданиях, на ошибки заказчиков при проведении конкурсных процедур и на обоснования начальной максимальной цены контракта (НМЦК), указываемые госзаказчиками.

