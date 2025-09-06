Росстат сообщил о снижении доли населения за чертой бедности

Росстат сообщил о снижении доли населения за чертой бедностиСреднемесячная зарплата во II квартале выросла почти на 15% и составила 100 023 рубля
Доля россиян, находящихся за чертой бедности, во II квартале 2025 г. составила 7,4% населения, или 10,8 млн человек (-1,1 п. п. относительно аналогичного периода 2024 г.), сообщил Росстат 5 сентября. Показатель границы бедности за этот период достиг 16 863 руб., отмечает статведомство. В январе – июне 2025 г. его пороговое значение составило 16 742 руб. (+ 9,96%) против 15 225 руб. за аналогичный период предыдущего года. Среднее значение по итогам всего 2024 г. – 15 552 руб.
По итогу первого полугодия численность населения с денежными доходами ниже границы бедности составила 11,6 млн человек (8% россиян), тогда как за аналогичный период прошлого года их количество достигало 13,3 млн человек (9,1%). По итогам 2024 г. границы бедности пересекли 10,5 млн человек, или 7,2% населения. Этот показатель стал историческим минимумом, заявляла вице-премьер Татьяна Голикова в марте 2025 г.
Значения границ бедности на душу населения и по основным социально-демографическим группам на конкретный период определяются путем умножения базовой границы бедности на накопленную инфляцию с момента ее установления (то есть к IV кварталу 2020 г.), пояснили в Росстате.
Ведомство объясняет такую динамику ростом доходов населения. Причем речь идет не только о заработных платах, но и доходах от предпринимательства и собственности, а также индексации социальных пособий, компенсаций и пенсий. С 1 февраля государство проиндексировало более 40 выплат и пособий на 9,5%. Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии выросли на 14,75%, что затронуло около 4,2 млн россиян, включая людей с инвалидностью. С 2026 г. страховые пенсии в России будут индексироваться дважды – в феврале и апреле, с учетом инфляции и доходов Социального фонда, говорил премьер-министр Михаил Мишустин.
По данным Росстата, совокупные денежные доходы населения во II квартале достигли 29,9 трлн руб., что на 16% выше показателя годом ранее. Реальные денежные доходы выросли на 5,6%, а реальные располагаемые доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен) – на 7%. Индекс потребительских цен в квартальном выражении вырос на 9,83%.
В структуре доходов увеличились доли заработной платы, доходов от собственности, а также предпринимательской и другой производственной деятельности. Основную часть по-прежнему занимают оплата труда и социальные выплаты – 61,6% и 16,7% соответственно. Объем последних во II квартале составил 5 трлн руб., что на 14,3% больше, чем годом ранее.
Среднемесячная номинальная зарплата достигла 100 023 руб. (+14,9% в номинале и + 4,6% в реальном выражении), сообщал Росстат. Средний размер пенсий вырос до 23 452 руб., прибавив 11,9% в годовом выражении.
Доходы наименее обеспеченных групп населения выросли на 14% в номинальном выражении. Этому способствовали рост зарплат и адресные меры поддержки, отмечает Росстат.
Динамика численности населения за чертой бедности зависит от сезонности: показатель выше в первом полугодии и снижается к концу года, отмечают в Росстате. Так, в I квартале 2024 г. количество бедных составило 14 млн человек (17,7 млн за аналогичный период 2023 г.). Во II квартале – 12,4 млн (14,7 млн в 2023 г.), в III – 11,8 млн (13,8 млн в 2023 г.), в IV – 7,7 млн (9,1 млн в 2023 г.).
С 1 января 2025 г. зарплаты сотрудников бюджетной сферы, то есть учителей, воспитателей, врачей, соцработников, повысили на 13,2%. При этом власти планируют дополнительную индексацию еще на 3,6%, чтобы довести ее до 16,8%. Это необходимо в связи с уточнением фактической динамики уровня заработной платы в 2024 г. и прогнозных показателей в текущем году, сообщал министр финансов Антон Силуанов.
Принятые весной поправки в бюджет на текущий год предусматривают дополнительные 130 млрд руб. на индексацию оплаты труда в бюджетной сфере и ряд других социальных выплат. Выплаты некоторым категориям бюджетников (работники государственных учреждений, судьи, прокуроры, сотрудники Следственного комитета и федеральные госслужащие) повысят на 7,6% с 1 октября 2025 г. В 2024 г. их заработные платы индексировались на 9,8%.