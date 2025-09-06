Росстат сообщил о снижении доли населения за чертой бедности

Ведомство объясняет такую динамику ростом доходов населения. Причем речь идет не только о заработных платах, но и доходах от предпринимательства и собственности, а также индексации социальных пособий, компенсаций и пенсий. С 1 февраля государство проиндексировало более 40 выплат и пособий на 9,5%. Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии выросли на 14,75%, что затронуло около 4,2 млн россиян, включая людей с инвалидностью. С 2026 г. страховые пенсии в России будут индексироваться дважды – в феврале и апреле, с учетом инфляции и доходов Социального фонда, говорил премьер-министр Михаил Мишустин.