Что значат слова Путина о дефиците бюджета и экономике

Молчание прервал предправления Сбербанка Герман Греф. Он заявил журналистам, что российская экономика во II квартале вошла в «техническую стагнацию». Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания не согласился с таким описанием ситуации в экономике. Есть мнения, что уже наступило переохлаждение, но в то же время статистика кредитования это не подтверждает, отметил глава государства. «У некоторых членов правительства такое же мнение, что Центральный банк зажимает, держит высокую ставку, а держит он для того, чтобы побороть инфляцию», – подчеркнул Путин. По словам президента, цель такой политики заключается в том, чтобы не только в магазинах, но и среди участников экономической деятельности цены «припали», чтобы они не росли.