Что значат слова Путина о дефиците бюджета и экономике

Что значат слова Путина о дефиците бюджета и экономикеЭксперты видят возможность роста выпуска ОФЗ для финансирования дефицита бюджета после снижения ставки
Хотя форум во Владивостоке экономический, его участники в этом году избегали разговоров о состоянии российской экономики. Даже ведущая пленарной сессии несколько раз подчеркнула, что она не экономист, а гуманитарий.
Молчание прервал предправления Сбербанка Герман Греф. Он заявил журналистам, что российская экономика во II квартале вошла в «техническую стагнацию». Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания не согласился с таким описанием ситуации в экономике. Есть мнения, что уже наступило переохлаждение, но в то же время статистика кредитования это не подтверждает, отметил глава государства. «У некоторых членов правительства такое же мнение, что Центральный банк зажимает, держит высокую ставку, а держит он для того, чтобы побороть инфляцию», – подчеркнул Путин. По словам президента, цель такой политики заключается в том, чтобы не только в магазинах, но и среди участников экономической деятельности цены «припали», чтобы они не росли.
Путин подчеркнул, что не будет давать оценок ЦБ, при этом заверив, что «в международном финансовом сообществе наш Центральный банк высоко котируется». ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям – не больше 4–5%, отметил глава государства. «Это связано с высокой ключевой ставкой, и это вызывает вопросы у тех, кто занимается реальным производством, и наверняка многие сидящие здесь, в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать», – указал президент, добавив, что такое решение разгонит рост цен.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 12 сентября. Согласно прогнозу большинства опрошенных «Ведомостями» экспертов, регулятор примет решение снизить ее до 16%.
Президент подчеркнул, что в некоторых отраслях ситуация непростая. В то же время если инфляция будет «захлестывать экономику, то ничего хорошего не будет, потому что невозможно ничего прогнозировать даже на 10 дней, не то что на годы вперед», указал Путин, добавив, что это тонкий вопрос. Президент предложил обратиться к мнению главы ВТБ Андрея Костина, который считает, что экономику «уже переморозили». «И Министерство экономического развития вам будет то же самое говорить, и каждый по-своему прав», – указал Путин. Властям удастся решить вопросы и с поддержанием необходимых темпов экономического роста, и с минимальным уровнем инфляции, подчеркнул президент.
По данным Минэкономразвития, рост ВВП в июле замедлился до 0,4% после 1% в июне. По предварительной оценке Росстата, увеличение экономики во II квартале составило 1,1% год к году после 1,4% в I квартале. Одновременно с замедлением темпов экономического роста снижается инфляция. В июле в годовом выражении она составила 8,79% после 9,4% в июне. Данные за сентябрь Росстат опубликует 10 сентября. По оценкам Минэка на основе недельных показателей, на 1 сентября рост цен замедлился до 8,28%. По итогам года министерство прогнозирует инфляцию в 7,6%, ЦБ – в диапазоне 6–7%.
Российские финансовые власти, правительство и Центральный банк «ведут себя профессионально», заверил президент. Базовым условием для развития российской экономики, а значит, и социальной сферы является устойчивая макроэкономическая политика, подчеркнул Путин. В последние два года ВВП России вырос на 4,3% и 4,4%, в то же время и «инфляция подросла», подчеркнул Путин. Нужно «решать проблемы макроэкономического характера, а для этого нужно обеспечить мягкую, спокойную посадку экономики», чтобы затормозить рост цен, указал он.
Что с бюджетом
Путин прокомментировал и ситуацию с бюджетом, вызывающую в последнее время беспокойство у аналитиков из-за растущего сверх плана дефицита. Глава государства признал, что расходы казны растут и это связано также с планами инфраструктурного развития, в том числе и на Дальнем Востоке, потому что они требуют больших денежных ресурсов. Кроме того, есть траты, связанные с образованием, здравоохранением, и расходы в сфере обороны и безопасности, в том числе связанные с проведением специальной военной операции.
В то же время в растущем дефиците бюджета «ничего страшного нет», указал Путин. Он отметил, что некоторые коллеги в правительстве считают, что можно и этот дефицит увеличить. Уровень долговой нагрузки государства – и внешних долгов, и внутренних – «является не просто приемлемым, он является низким, а это гарантирует стабильность работы всей кредитно-финансовой системы – и бюджетной системы в том числе», подчеркнул президент.
За январь – июль расходы бюджета, по данным Минфина, составили 25,2 трлн руб., доходы – 20,3 трлн руб. Таким образом, дефицит казны за семь месяцев составил 4,9 трлн руб. при плане на год 3,7 трлн руб. Данные портала «Электронный бюджет» (оператор – Казначейство) демонстрируют еще больший разрыв между доходной и расходной частью – 6,2 трлн руб. на 28 августа.
Работать следует над доходной частью бюджета «и здесь есть о чем поговорить», полагает глава государства. При этом президент оговорился, что имеет в виду «не увеличение налогового бремени, а просто повышение эффективности производства». По его словам, нужно повышать производительность труда, внедрять новейшие технологии, лучше организовывать производство. В этой части «у нас есть над чем работать и резервов не счесть числа, т. е. здесь большие возможности», указал он. Накануне глава РСПП Александр Шохин в разговоре с «Ведомостями» подчеркивал, что бизнес опасается нового повышения налогов.
«Инициативы по изменению налогов, которые были согласованы в прошлом году как некое пакетное соглашение до 2030 г., продвигать вредно, потому что это прорвет дамбу. Тогда поток предложений по увеличению налогов может оказаться более существенным, чем то, на что рассчитывает бизнес», – говорил президент РСПП, комментируя предложение снизить планку по доходам для уплаты НДС.
Бюджет строится на сбалансированной основе, подчеркнул Путин. Это непростая и «нервная работа» – добиваться баланса между различными отраслями экономики, но правительство с этим справляется, заверил президент.
Ситуация на Дальнем Востоке
В юбилейный ВЭФ Путин подвел итоги развития Дальневосточного федерального округа (ДВФО) за 10 лет. Валовой региональный продукт ДВФО вырос за это время в 2,5 раза – с 4 трлн до 11 трлн руб. Инвестиции в регионы округа увеличились вдвое по сравнению с уровнем десятилетней давности. Накопленные инвестиции в основной капитал бизнеса составили 10 трлн руб. Больше половины из них пришлось на Якутию, Амурскую и Сахалинскую области, отметил Путин. Добыча угля и золота в регионе выросла за 10 лет почти в 1,7 раза, подчеркнул Путин. Согласно данным, которые приводятся в журнале ВЭФа, в ДВФО добывается 98% всех российских алмазов, 80% олова и половина всего золота.
По словам президента, экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, это касается и Дальнего Востока. За последние 10 лет средняя зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза и по итогам прошлого года превысила 100 000 руб. в месяц в номинальном выражении, отметил он. Отвечая на вопрос ведущей о том, нормально ли, что специалисты рабочих профессий получают «сумасшедшие зарплаты», Путин сказал: «Чем больше люди получают, тем лучше».
До 16%
Во всех дальневосточных субъектах Федерации снизился уровень бедности, отметил президент. Хотя в большинстве из них он пока выше, чем в среднем по России, и здесь есть над чем работать, добавил Путин. В среднем по России с 2014 по 2024 г. уровень бедности сократился с 11,3 до 7,2%. Среди дальневосточных регионов бедность ниже среднероссийского уровня в некоторых регионах: на Сахалине – 5,3%, в Магаданской области – 5,9%, на Чукотке – 4,4%.
За этот период удалось также переломить тенденцию миграционного оттока с Дальнего Востока. С 2014 г. за пять лет он составил 211 000 человек, но уже в следующие пять лет сократился до 109 000 человек. А в 2024 г. был впервые отмечен миграционный приток – 24 000 человек.
Путин дал на ВЭФе ряд поручений для развития экономики Дальнего Востока. В частности, президент предложил расширить дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичное жилье. Кроме того, планируется распространить ипотечную программу по ставке 2% на Дальнем Востоке на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений.
Помимо этого Путин предложил создать единый преференциальный режим на Дальнем Востоке с 1 января 2027 г. Подробности нового льготного режима раскрыл глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью «Ведомостям». По его словам, он будет работать по принципу Фабрики проектного финансирования (механизм финансирования инвестпроектов ВЭБа) и предлагать инвесторам широкое меню механизмов поддержки проектов в зависимости от отраслевых приоритетов и рыночных циклов в тех или иных секторах.
Есть ли стагнация
Показатели первых двух кварталов со снятием сезонности показывают, что есть признаки стагнации экономики, может быть, даже рецессии, говорит директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Он отмечает, что номинальные параметры роста экономики по отношению к I и II кварталу 2024 г. формально показывают положительный рост, пусть и небольшой. При этом темпы роста действительно замедляются, и это вызывает опасения в профессиональном сообществе. «Но президент считает, что пока все идет по плану, экономика охлаждается. Вопрос только в том, как она после этого охлаждения начнет опять нагреваться», – подчеркивает Широв.
Формальных оснований говорить о стагнации нет, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. В то же время статистика такой информации не дает, но существуют риски, что замедление будет достаточно активным и прогнозы, которые были сделаны некоторое время назад, избыточно позитивны, предупреждает он.
Что будет с бюджетом
Слова президента – это очевидный сигнал о том, что к концу года дефицит бюджета сложится выше, чем он сейчас установлен федеральным законом, уверен эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Эмиль Аблаев. Он отмечает, что разрыв сложится не только за счет выпадающих нефтегазовых доходов, но и в результате дополнительных расходных обязательств. Превышение плана составит от 5 трлн до 6 трлн руб., общий размер дефицита будет в пределах 2,5% ВВП по итогам года, полагает он.
Бюджет действительно может нарастить доходы за счет новых долговых обязательств, так как возможности в фискальной части после масштабной налоговой реформы существенно ограничены, говорит Климанов. По его мнению, финансирование госдолга может быть привлекательно как для граждан, так и для предприятий, поскольку значительная часть средств накоплена на депозитах и может пойти на покупку ОФЗ. В то же время Климанов отмечает, что заимствовать средства при текущих процентных ставках может быть невыгодно. ОФЗ выпускаются на долгосрочный период, и, когда ставки снизятся, выплачивать повышенные проценты бюджету будет сложно. Снижение ставок простимулирует как наращивание госдолга, так и приток средств в ОФЗ с депозитов, считает Климанов.
Наращивание выпуска ОФЗ – естественный путь финансирования дефицита и его наличие в бюджете не так уж и плохо при двух условиях, отмечает Широв. В первую очередь, по его словам, уровень долга не должен быть высоким, что и так свойственно России. А второе условие состоит в том, что заимствования должны быть относительно дешевыми для бюджета, чтобы не было быстрого роста процентных платежей в его структуре, добавляет Широв. По его словам, комфортным уровнем ставки ЦБ для заимствований бюджета было бы 8–12%. При текущих 18% реальный размер ключевой ставки, т. е. за вычетом инфляции, складывается на высоком уровне – около 10%, говорит Широв. Он уверен, что на горизонте 5–7 лет уровень дефицита мог бы достигать 1–2% ВВП при невысоких процентных платежах.
Широв видит возможность для наращивания доходов бюджета без повышения налогов. В частности, по мере снижения ключевой ставки будет снижаться необходимость субсидирования процентных ставок через бюджетный механизм. Также требуют открытого аудита сами меры поддержки, чтобы высвободить резервы бюджета, добавляет Широв. Он указывает и на рост эффективности экономики как источник дополнительных доходов. От этого выиграют все – и работники, и бизнес, и бюджет, который будет получать больше доходов с того же самого объема производства, поясняет Широв. По словам эксперта, из-за высокой стоимости труда бизнесу нужно будет обеспечить рост эффективности использования трудовых ресурсов, в том числе за счет инвестиций в развитие производства.
Поднять доходы бюджета без повышения налогов могли бы помочь неналоговые сборы, рост нефтегазовых поступлений за счет ослабления курса рубля, оптимизация расходов бюджета, допускает Аблаев. Он поясняет, что при росте экономики и инфляции доходная часть бюджета также будет расти, поскольку многие косвенные налоги привязаны к уровню цен.