Главная / Экономика /

Власти США ставят под угрозу поставки в страну бытовой электроники из Китая

Полностью американский рынок не будет закрыт, но для производителей он становится более дорогим и сложным
Владимир Кулагин
Ника Сизова
Китайские тостеры и другая бытовая электроника несут угрозу национальной безопасности, считают власти США
Китайские тостеры и другая бытовая электроника несут угрозу национальной безопасности, считают власти США

Федеральная комиссия по связи США (Federal Com­munications Commission, FCC) запустила процедуру отзыва лицензий у семи китайских испытательных центров в сфере электроники, которые, по ее утверждению, находятся под контролем властей КНР. Этот процесс – обязательная часть перед попаданием любых электронных устройств на американский рынок, и сейчас около 75% производимой в Китае для него электроники проходит проверку в этой же стране.

Как пишет агентство Reuters, официальным поводом решения FCC стали соображения национальной безопасности и оно касается, в частности, лабораторий Чунцинского университета почты и телекоммуникаций, Шанхайского института измерительных и испытательных технологий, Китайской академии информационных и коммуникационных технологий и др., которые якобы имеют тесные связи с компартией Китая и Народно-освободительной армией Китая. Кроме того, еще четыре лаборатории КНР не получили новые лицензии после истечения срока предыдущих в мае 2025 г., несмотря на то что две из них посылали соответствующий запрос.

