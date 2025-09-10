Власти США ставят под угрозу поставки в страну бытовой электроники из Китая

Как пишет агентство Reuters, официальным поводом решения FCC стали соображения национальной безопасности и оно касается, в частности, лабораторий Чунцинского университета почты и телекоммуникаций, Шанхайского института измерительных и испытательных технологий, Китайской академии информационных и коммуникационных технологий и др., которые якобы имеют тесные связи с компартией Китая и Народно-освободительной армией Китая. Кроме того, еще четыре лаборатории КНР не получили новые лицензии после истечения срока предыдущих в мае 2025 г., несмотря на то что две из них посылали соответствующий запрос.