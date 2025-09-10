Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Минфин отчитался о профиците бюджета по итогам августа

Это произошло в том числе за счет рекордных дивидендов от Сбербанка
Ксения Котченко
Екатерина Литова
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минфин во вторник, 9 сентября, опубликовал свежие данные расходов и доходов федерального бюджета. В январе – августе 2025 г., по предварительным данным ведомства, бюджет был исполнен с дефицитом 4,193 трлн руб., или 1,9% ВВП. В январе – июле значение было 4,879 трлн руб., или 2,2% ВВП. Таким образом, в августе наблюдался профицит порядка 686 млрд руб.

Но даже с учетом сокращения дефицита он все еще выше годового прогноза. Законом о бюджете на текущий год дефицит запланирован в размере 1,173 трлн руб., или 0,5% ВВП. Но в соответствии с принятыми весенними поправками дефицит увеличен до 3,792 трлн руб., или 1,7% ВВП.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте