Минфин отчитался о профиците бюджета по итогам августа

Минфин отчитался о профиците бюджета по итогам августаЭто произошло в том числе за счет рекордных дивидендов от Сбербанка
Минфин во вторник, 9 сентября, опубликовал свежие данные расходов и доходов федерального бюджета. В январе – августе 2025 г., по предварительным данным ведомства, бюджет был исполнен с дефицитом 4,193 трлн руб., или 1,9% ВВП. В январе – июле значение было 4,879 трлн руб., или 2,2% ВВП. Таким образом, в августе наблюдался профицит порядка 686 млрд руб.
Но даже с учетом сокращения дефицита он все еще выше годового прогноза. Законом о бюджете на текущий год дефицит запланирован в размере 1,173 трлн руб., или 0,5% ВВП. Но в соответствии с принятыми весенними поправками дефицит увеличен до 3,792 трлн руб., или 1,7% ВВП.
