Эксперты поспорили с эффективностью мер стимулирования ранних рождений

Омоложение рождаемости не приведет к росту итоговых показателей эффективности демографической политики и может увеличить бедность семей с детьми и их зависимость от пособий. К такому выводу пришли авторы научной статьи «Российская рождаемость в XXI веке и перспективы ее повышения» – заведующий Международной лабораторией исследований населения и здоровья ВШЭ Евгений Андреев, старший научный сотрудник лаборатории Елена Чурилова, преподаватели Института демографии им. А. Г. Вишневского Ольга Родина и Кирилл Чертенков. Материал опубликован в журнале «Демографическое обозрение».