Эксперты поспорили с эффективностью мер стимулирования ранних рождений

Эксперты поспорили с эффективностью мер стимулирования ранних рожденийОткладывание деторождения ради образования рационально как с медицинской, так и с экономической точек зрения, считают демографы
Омоложение рождаемости не приведет к росту итоговых показателей эффективности демографической политики и может увеличить бедность семей с детьми и их зависимость от пособий. К такому выводу пришли авторы научной статьи «Российская рождаемость в XXI веке и перспективы ее повышения» – заведующий Международной лабораторией исследований населения и здоровья ВШЭ Евгений Андреев, старший научный сотрудник лаборатории Елена Чурилова, преподаватели Института демографии им. А. Г. Вишневского Ольга Родина и Кирилл Чертенков. Материал опубликован в журнале «Демографическое обозрение».
Откладывание деторождения ради образования рационально как с медицинской, так и с экономической точек зрения, уверены авторы статьи. Они утверждают, что уровень рождаемости определяется изначальными репродуктивными установками женщин. Более перспективно создавать условия для рождения желаемого числа детей и помогать женщинам совмещать материнство и карьеру, чем пытаться стимулировать ранние роды, полагают авторы исследования.