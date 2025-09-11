Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Как месячная дефляция в августе повлияет на решение ЦБ по ставке

Это может стать аргументом в пользу более широкого шага на заседании
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В прошлом месяце продовольственные товары подешевели на 0,81%, в основном за счет снижения цен на плодоовощи (на 10,02%). В августе стал дешевле «борщевой набор»: стоимость картофеля снизилась на 30%, свеклы – на 26,4%, капусты – на 25,4%, моркови – на 25,3%, лука – на 22,3%, помидоров – на 21,3%. Кроме того, снизились цены на яйца, сахар, сливочное масло. При этом подорожали огурцы (на 12,8%), свинина (на 2%), кофе (на 1,7%), морской фарш (на 1,3%).

Непродовольственные товары стали в среднем дороже за месяц на 0,42%, следует из данных Росстата. Электротовары и бытовые приборы выросли в цене на 0,9%, автомобильный бензин – на 1,81%, медикаменты – на 0,31%. При этом подешевели стройматериалы (на 0,04%), моющие средства (на 0,43%), телерадиотовары (на 0,27%). Также выросли цены на отдельные виды товаров школьного ассортимента перед 1 сентября: на карандаши (+2,1%), ручки (+1,6%), тетради (+1,0%), альбомы для рисования (+0,9%), наборы фломастеров (+0,8%), одежду, обувь, отдельные виды трикотажных и чулочно-носочных изделий для детей (от +0,8% до +1,3%).

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её