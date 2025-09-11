Как месячная дефляция в августе повлияет на решение ЦБ по ставке

Как месячная дефляция в августе повлияет на решение ЦБ по ставкеЭто может стать аргументом в пользу более широкого шага на заседании
В прошлом месяце продовольственные товары подешевели на 0,81%, в основном за счет снижения цен на плодоовощи (на 10,02%). В августе стал дешевле «борщевой набор»: стоимость картофеля снизилась на 30%, свеклы – на 26,4%, капусты – на 25,4%, моркови – на 25,3%, лука – на 22,3%, помидоров – на 21,3%. Кроме того, снизились цены на яйца, сахар, сливочное масло. При этом подорожали огурцы (на 12,8%), свинина (на 2%), кофе (на 1,7%), морской фарш (на 1,3%).
Непродовольственные товары стали в среднем дороже за месяц на 0,42%, следует из данных Росстата. Электротовары и бытовые приборы выросли в цене на 0,9%, автомобильный бензин – на 1,81%, медикаменты – на 0,31%. При этом подешевели стройматериалы (на 0,04%), моющие средства (на 0,43%), телерадиотовары (на 0,27%). Также выросли цены на отдельные виды товаров школьного ассортимента перед 1 сентября: на карандаши (+2,1%), ручки (+1,6%), тетради (+1,0%), альбомы для рисования (+0,9%), наборы фломастеров (+0,8%), одежду, обувь, отдельные виды трикотажных и чулочно-носочных изделий для детей (от +0,8% до +1,3%).