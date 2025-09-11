Как месячная дефляция в августе повлияет на решение ЦБ по ставке

В прошлом месяце продовольственные товары подешевели на 0,81%, в основном за счет снижения цен на плодоовощи (на 10,02%). В августе стал дешевле «борщевой набор»: стоимость картофеля снизилась на 30%, свеклы – на 26,4%, капусты – на 25,4%, моркови – на 25,3%, лука – на 22,3%, помидоров – на 21,3%. Кроме того, снизились цены на яйца, сахар, сливочное масло. При этом подорожали огурцы (на 12,8%), свинина (на 2%), кофе (на 1,7%), морской фарш (на 1,3%).